L’explosion d’un camion-citerne chargé de carburant a fait « plusieurs morts et brûlés graves » dans la nuit de mercredi à jeudi dans l’ouest de la République démocratique du Congo, a annoncé le gouverneur de la province du Kongo-Central. L’accident, encore inexpliqué, s’est produit sur la route nationale 1, à hauteur du village de Mbuba, dans le territoire de Madimba, à 120 km à l’ouest de Kinshasa. Selon des sources de la société civile, le véhicule se dirigeait vers la capitale congolaise et a explosé non loin d’un petit marché.

Un camion-citerne avait explosé après une collision au même endroit en octobre 2018, faisant plus d'une cinquantaine de morts. « Plusieurs morts et brûlés graves à Mbuba ce soir après une nouvelle explosion de camion-citerne sur la RN-1 », a indiqué sur Twitter le gouverneur du Kongo-Central, Guy Bandu. Aucun autre bilan n'était disponible jeudi en début de matinée. « Il est plus que temps de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation du transport, surtout celui des produits inflammables, pour mettre fin à ce cycle de sinistres. La Nationale numéro Un ne devrait pas être un cimetière », a commenté le gouverneur dans son tweet. La RN1 relie Kinshasa aux seuls débouchés maritimes de la RDC, Matadi et Boma.