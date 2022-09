La Chambre et l’Assemblée nationale congolaise renforcent leur coopération

La présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, a signé un protocole de coopération avec son homologue congolais, Christophe Mboso N’kodia, qui préside l’Assemblée nationale (la chambre basse du parlement de la République démocratique du Congo) à l’occasion d’une visite en Belgique, a-t-on appris mercredi. « Ce protocole a avant tout pour ambition d’amplifier nos relations bilatérales et de renforcer la capacité juridique et législative du parlement congolais », a indiqué mardi la Chambre dans un communiqué.

Le projet de protocole de coopération entre les deux parlements a été mis sur les rails en novembre 2021 lors de la visite à Kinshasa des députés André Flahaut (PS, ministre d’État et président honoraire de la Chambre), Samuel Cogolati (Ecolo, président du groupe belge de l’Union Interparlementaire) et Nahima Lanjri (CD&V, membre de la section bilatérale Belgique-RDC de l’UIP).

Selon la Chambre, cette coopération pourra revêtir différentes formes, comme l’organisation de visites de travail et de stages de parlementaires et de fonctionnaires, l’échange d’expériences et d’informations, la création d’un fonds de documentation parlementaire, etc.

L’égalité entre les femmes et les hommes fait partie intégrante du protocole. Ainsi, l’article 4 stipule clairement que les présidents des parlements devront veiller au respect de l’équilibre femme/homme à l’occasion des missions qui seront entreprises.

« Nous pourrons par ailleurs partager avec nos collègues congolais l’expérience acquise au parlement belge en ce qui concerne les droits des femmes et la place des femmes dans la vie politique », a souligné Mme Tillieux (PS).

Ce nouveau protocole, qui n’est par ailleurs pas le premier entre les assemblées concernées, se veut, selon elle, « le signe tangible des relations amicales entre nos deux pays qu’unissent des liens historiques profonds malgré les vicissitudes de l’histoire ».

La signature de mardi complète celle apposée le 2 juin dernier au protocole de coopération entre les deux parlements par les présidentes de la Chambre et du Sénat de Belgique , Mme Tillieux et Stéphanie D’Hose (Open Vld) et par leur homologue du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo.

« Le protocole de coopération pourra désormais entrer en vigueur et se mettre concrètement en place », indique le communiqué.

