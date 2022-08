RDC: l’audience opposant Thierry Michel à deux réalisateurs congolais reportée

Le tribunal de Kinshasa a reporté, mardi, au 6 septembre l’audience opposant le cinéaste belge Thierry Michel et sa productrice Christine Pireaux aux frères Balufu, réalisateurs congolais qui les accusent de « plagiat » et « contrefaçon », a-t-on appris auprès de l’avocat de M. Michel, Me Alexis Deswaef. « L’audience a été mise en continuation à mardi prochain »; a précisé Me Deswaef.

Le cinéaste belge, arrivé dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) ce mardi pour y présenter son documentaire « L’Empire du Silence », est visé par une plainte, au même titre que la productrice du film Christine Pireaux, déposée par les réalisateurs congolais Gilbert Balufu Mbaye et Balufu Bakupa-Kanyinda. Ces derniers les accusent de « plagiat » et « contrefaçon » de leur propre film intitulé « Congo, le silence des crimes oubliés », sorti en 2015. Fin août, le cinéaste belge, qui encourt jusqu’à cinq ans de prison en RDC, avait fait part lors d’une conférence de presse à Bruxelles du risque d’arrestation qui pèse sur lui. Pour son avocat, Me Deswaef, les accusations sont « grotesques ». « Une analyse des deux films a été effectuée à la demande de la société internationale d’auteurs, la SCAM. Celle-ci démontre qu’il n’y a que quatre images communes aux deux films, provenant de l’agence Capa ». Selon lui, les vraies raisons de la plainte sont à trouver ailleurs. « Le choix de passer par la voie pénale, et non par une procédure civile prouve que nous sommes au-delà de l’aspect technique. On fait feu de tout bois pour faire un travail de sape d’un film qui dérange », avait-il déclaré au cours de la même conférence de presse. En réponse à la plainte des frères Balufu, deux plaintes pour diffamation ont été déposées par M. Michel et Mme Pireaux tant à Bruxelles qu’à Kinshasa. En attendant, « L’Empire du Silence »‘ qui avait bénéficié d’une avant-première en novembre 2021 au Palais du peuple à Kinshasa, reste diffusé en RDC. Que pensez-vous de cet article? +2 0