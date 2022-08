Libye: retour au calme après des combats ayant fait plus de 32 morts

Le calme est revenu dimanche à Tripoli après des affrontements entre groupes armés qui ont fait au moins 32 morts et 159 blessés, sur fond de chaos politique avec deux gouvernements rivaux en Libye.

La plupart des commerces ont rouvert, les vols qui avaient été suspendus ont repris à l’aéroport de Mitiga, le seul qui dessert la capitale libyenne. Les écoles ont annoncé la tenue lundi des examens, notamment le baccalauréat initialement prévu dimanche, selon un correspondant de l’AFP sur place.

Mais les dégâts des combats sanglants sont importants et visibles partout à Tripoli: de nombreux bâtiments criblés de balles, des dizaines de voitures calcinées et six hôpitaux touchés.

Les tirs nourris et les bombardements sans répit de vendredi à samedi soir dans plusieurs quartiers ont fait craindre une nouvelle guerre.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé, 32 personnes ont été tuées et 159 blessées, dont un nombre indéterminé de civils.

« Des roquettes, des missiles volaient au-dessus de nos têtes, en plein milieu des immeubles résidentiels », a raconté à l’AFP Mohamad Abaya, 38 ans, qui réside dans un quartier au coeur des combats.

« Nous étions vraiment terrifiés », a confié Lotfi Ben Rajab, un retraité qui vit dans le même quartier. « Les combats étaient extrêmement violents. Une roquette est tombée dans le salon de mon voisin mais, grâce à Dieu, n’a pas explosé. »

– Appel au dialogue –

L’ONU a exhorté dimanche « les parties libyennes à engager un véritable dialogue pour résoudre l’impasse politique et à ne pas recourir à la force pour résoudre leurs différends ».

Deux gouvernements se disputent le pouvoir en Libye: l’un basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Dbeibah depuis début 2021, et un autre conduit depuis mars dernier par Fathi Bachagha et soutenu par le camp du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est.

Les affrontements se sont soldés par la mise en échec de la tentative de Fathi Bachagha de déloger le gouvernement de son rival, selon des médias locaux et des experts. Il avait déjà essayé d’installer son gouvernement en mai à Tripoli, sans succès.

Des groupes armés considérés comme neutres dans ce bras de fer, notamment la Force al-Radaa (dissuasion), se sont rangés du côté de M. Dbeibah, jouant un rôle décisif dans l’issue des combats.

Les affrontements ont été d’une ampleur sans précédent depuis l’échec en juin 2020 de la tentative du maréchal Haftar de conquérir militairement la capitale, au plus fort du conflit ayant suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi après une révolte populaire en 2011.

Pays pétrolier d’Afrique du Nord, la Libye s’est enlisée après 2011 dans la crise avec des rivalités entre l’Est et l’Ouest, des luttes de pouvoir et des ingérences étrangères.

– « Sans fin » –

Le gouvernement intérimaire en place à Tripoli est né d’un processus parrainé par l’ONU, avec comme mission principale l’organisation en décembre dernier d’élections qui ont été reportées sine die en raison de fortes divergences.

Considérant que le mandat de M. Dbeibah a expiré, le Parlement basé dans l’Est a désigné en février M. Bachagha comme Premier ministre. Pour sa part, M. Dbeibah a assuré à plusieurs reprises qu’il ne céderait son fauteuil qu’à un gouvernement sorti des urnes.

Samedi soir, M. Dbeibah a ordonné l’arrestation de toute personne impliquée dans « l’attaque contre Tripoli », qu’elle soit « militaire ou civile ».

La Force conjointe des opérations, une puissante milice basée à Misrata qui soutient M. Dbeibah, a fait savoir dans un communiqué dimanche avoir arrêté plusieurs « assaillants » impliqués dans le coup de force manqué de M. Bachagha.

Mais la crise est loin d’être réglée, la situation sécuritaire demeure hautement instable, notamment dans la capitale, où une myriade de milices aux allégeances mouvantes reste très influente.

« Les groupes armés qui se sont retrouvés du même côté dans les combats hier à Tripoli s’affronteront demain pour le territoire, les postes et les budgets. Les factions qui étaient hier pro-Dbeibah le défieront demain. C’est une histoire sans fin », a résumé sur Twitter, Wolfram Lacher, expert de la Libye à l’Institut allemand SWP.

