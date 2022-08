Les relations entre l’Allemagne et le Maroc se réchauffent, après plusieurs mois de tensions au sujet du Sahara occidental, ex-colonie espagnole revendiquée par le Maroc face aux indépendantistes sahraouis. Les ministres des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock et marocain Nasser Bourita ont annoncé jeudi « ouvrir un nouveau chapitre » dans leurs relations diplomatiques, lors d’une rencontre à Rabat. Une reprise de la coopération est ainsi prévue dans tous les domaines, dont celui des énergies renouvelables, de la production d’un hydrogène « vert », de la lutte contre le réchauffement climatique et de la sécurité.

En mai, le royaume nord-africain avait annoncé rappeler son ambassadeur de Berlin pour le consulter sur des « positions hostiles répétées » de l'Allemagne à l'égard du Maroc, notamment à propos du territoire disputé du Sahara occidental. Après le départ des Espagnols, Rabat s'est arrogé en 1975 ce territoire désertique mais riche en phosphate et bordant des eaux poissonneuses. Considérée par l'Onu comme un « territoire non autonome », la communauté internationale ne reconnaît pas l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental. Le Front Polisario, composé d'indépendantistes sahraouis épaulés par l'Algérie, revendique, lui, un référendum d'autodétermination sous l'égide onusienne, comme promis en 1991. Jeudi, les deux ministres ont souligné leur soutien envers l'Onu pour résoudre le conflit.