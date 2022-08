La RDC enquête sur une possible contamination à Ebola

Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo (RDC) ont lancé une enquête sur un cas suspect de maladie et de décès dans l’est du pays. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il est craint qu’il ne s’agisse d’une nouvelle contamination au virus Ebola. Une femme âgée de 46 ans aurait succombé à la maladie la semaine dernière à Beni. Cette région était l’un des épicentres de la grande épidémie d’Ebola de 2018-2020, lors de laquelle près de 2.300 personnes ont perdu la vie. La nouvelle victime présumée a reçu un traitement pour d’autres maux mais a ensuite développé des symptômes faisant penser à une infection à Ebola. Elle souffrait notamment de fièvre, de douleurs musculaires et à la tête, de diarrhée et de saignements.

Depuis 1976, la RDC a déjà été confrontée à 14 épidémies d'Ebola. La dernière, concentrée dans le nord-ouest, avait été déclarée terminée le mois dernier. Elle avait fait 5 morts.