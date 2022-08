RDC : Daech revendique l’attaque contre la prison de Butembo

Cette attaque a permis l’évasion de 800 prisonniers.

« Les combattants de l’Etat islamique ont pris d’assaut hier la prison centrale de Kakwangura, dans la ville de Butembo, au Nord-Kivu, dans l’est du Congo, parvenant à libérer des dizaines d’otages musulmans », a annoncé l’Amaq, l’organe de propagande de Daech.

Les autorités congolaises ont attribué l’attaque aux rebelles des forces démocratiques alliés (ADF) présentés par Daech comme sa branche « Afrique centrale ».

L’attaque, menée par plus de 80 combattants dont des miliciens locaux, a provoqué l’évasion de plus de 800 prisonniers dont des condamnés à mort, des miliciens, un terroriste de l’ADF et 12 épouses de certains commandants ADF, selon l’armée congolaise.

Son porte-parole a annoncé, jeudi, avoir capturé une centaine d’évadés et le terroriste pour lequel les combattants ont pris d’assaut la prison.

L’attaque contre la prison de Kakwangura à Butembo est une première des ADF dans cette ville commerciale et dans le territoire de Lubero dont elle relève.

