Les manifestations anti-ONU en RDC, symptômes d’un profond sentiment d’abandon

Les violentes manifestations contre la mission des Nations unies dans l’est de la République démocratique du Congo, accusée d’inefficacité dans la lutte contre les groupes armés, traduisent la colère et le sentiment d’abandon d’une population victime d’exactions massives depuis près de trois décennies.

Depuis le 25 juillet, des manifestants en colère ont saccagé et pillé des installations de la mission de l’ONU en RDC (Monusco), une des plus importantes déployées dans le monde avec quelque 14.000 soldats de la paix, dans plusieurs villes de l’est.

Quatre Casques bleus ont ainsi été tués à Butembo, au moins 28 manifestants ont trouvé la mort à Goma, Butembo et Kanyabaonga (Nord-Kivu) et quatre ont été électrocutés à Uvira (Sud-Kivu) dans la dispersion de leur marche, selon un bilan officiel provisoire.

« Il nous faut être attentifs aux raisons parfois complètement infondées qui motivent cette hostilité (envers les Casques bleus) pour en tirer toutes les leçons et travailler conjointement avec les autorités congolaises pour apporter les améliorations nécessaires », a déclaré lundi Bintou Keita, la cheffe de la Monusco à Goma lors des hommages aux Casques bleus.

« Le meilleur service que nous puissions rendre à tous ceux qui ont perdu la vie, c’est de redoubler d’efforts et le faire de manière à ce que ces épisodes de violences ne se reproduisent plus », a exhorté Jean-Pierre Lacroix, chef du département de paix de l’ONU.

Les manifestants accusent cette mission présente dans le pays depuis 1999 de refuser de combattre la centaine de groupes armés actifs dans la région malgré les moyens militaires et financiers colossaux à sa disposition.

Pour protéger les civils, le Conseil de sécurité de l’ONU a notamment donné mandat à la Monusco pour « mener (…) de façon unilatérale ou conjointement avec les FARDC (Forces armées de la RDC), des offensives ciblées et énergétiques (…) en vue de neutraliser les groupes armés ».

Depuis 2013, la Monusco dispose d’une brigade spéciale d’intervention autoriser à faire usage de la force dans ses opérations contre des groupes armés.

En 22 ans de présence dans cet « environnement dangereux », « 400 membres du personnel de la mission ont perdu la vie en service en RDC », affirmait en avril Mathias Gillmann, porte-parole de la Monusco.

Mais, ce sont des civils qui paient le plus lourd tribut. Entre 2020 et 2022, environ 4.000 civils ont été tués dans des violences attribuées aux groupes armés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

« Souvent, il arrive que des miliciens massacrent des femmes, des enfants et des vieux à 50 mètres des positions des Casques bleus notamment sur la route Beni-Kasindi », accuse Losuire Shabani, du mouvement pro-démocratie Lutte pour le changement (Lucha) de Beni.

Depuis 2019, les mouvements pro-démocratie et quelques élus locaux appellent au départ de la Monusco.

Sollicités à plusieurs reprises par l’AFP, les porte-paroles de la Monusco n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

– ‘Fragilités’-

Près de deux semaines avant le début des manifestations, le président du Sénat congolais Modeste Bahati, en tournée dans l’est de la RDC, avait invité la Monusco « à plier bagages » et partir après 22 ans de présence en RDC. « Nous-mêmes, nous allons nous défendre avec les armes de bord », affirmait-il lors d’une réunion publique.

Ces manifestations sont « la conséquence des discours des politiques qui tirent les ficelles dans l’ombre », affirme le politologue Augustin Muhesi, professeur des universités dans le Nord-Kivu (est) ajoutant que ces discours aggravent « le climat de méfiance qui existait déjà entre une partie de la population et la Monusco ».

« Ces politiciens instrumentalisent la population contre la Monusco pour occulter leur propre faiblesse à pouvoir ramener la paix dans l’est de la RDC », explique le professeur Muhesi.

« si la Monusco est encore au Congo, c’est parce que l’État congolais n’est pas encore suffisamment sorti de ses fragilités sur les plans institutionnels et que ses appareils sécuritaires ne sont pas en mesure de faire face aux menaces sécuritaires de l’est », analyse le politologue Muhesi.

Certains finissent même par inclure la Monusco dans la thèse d’un complot venu du Rwanda et de l’Ouganda voisins, désignés comme les coupables de tout ce qui va mal dans l’est de la RDC, et régulièrement accusés de créer, soutenir, voire de diriger les mouvements rebelles en RDC.

« Une communication appropriée devrait mettre les populations à l’abri des manipulateurs, des ennemis de la République qui agitent les esprits pour le retrait de la Monusco, non pas par amour pour le Congo, mais pour servir leurs propres intérêts », a de son côté affirmé le président congolais Félix Tshisekedi dans une communication vendredi au Conseil des ministres, sans citer ces ennemis de la RDC.

Dans des déclarations publiques, le président Tshisekedi accuse régulièrement certains responsables militaires de détournements et de corruption.

« Il est tout à fait possible que les manifestants contre la Monusco aient été manipulés », tranche Jason Stearns du Groupe d’études sur le Congo (GEC) rattaché à l’université de New-York. « Mais ce qui est clair c’est que la mission a perdu beaucoup de popularité ».

