Le procès pour corruption de l’ex-président sud-africain Jacob Zuma à nouveau reporté

Le procès pour corruption et blanchiment d’argent de l’ex-président sud-africain Jacob Zuma a une nouvelle fois été reporté et se déroulera le 17 octobre, a statué lundi un tribunal de Pietermaritzburg. Le report a été justifié par le fait que la plus haute cour d’appel du pays n’a pas encore rendu son verdict concernant plusieurs demandes des avocats de Jacob Zuma, y compris celle concernant la révocation du procureur chargé de l’affaire.

Âgé de 80 ans, l'ancien président sud-africain est accusé d'avoir touché des pots-de-vin du groupe français de défense Thales dans une affaire remontant à plus de 20 ans, avant son élection à la tête de l'État. Il est poursuivi pour 16 chefs d'accusation d'escroquerie, corruption et racket. Thales est aussi inculpé pour corruption et blanchiment d'argent. Le procès, reporté à plusieurs reprises en raison des diverses manœuvres dilatoires du camp Zuma, devait reprendre le 15 août sous réserve d'une décision en appel avant le 1er août. L'ex-président risque jusqu'à de 25 ans de prison. Il nie les accusations formulées à son encontre.