Près de 80 morts dans des attaques près de la frontière entre la Somalie et l’Éthiopie

Près de 80 personnes ont été tuées par des terroristes du groupe Al-Shabaab dans la région frontalière entre la Somalie et l’Éthiopie, ont annoncé vendredi des sources militaires. Les terroristes ont d’abord attaqué des soldats somaliens et des policiers éthiopiens dans la province somalienne de Bakol, près de la frontière avec l’Éthiopie. Ils ont ensuite traversé la frontière éthiopienne et ont attaqué des postes-frontières.

La série d'attaques a commencé mercredi et a déjà coûté la vie à près de 80 personnes dont des soldats, des citoyens, des agents de police et des terroristes. Le groupe terroriste Al-Shabaab mène régulièrement des attaques meurtrières dans la corne de l'Afrique, mais il est rare qu'il traverse la frontière vers l'Éthiopie. L'objectif du groupe est de renverser le gouvernement somalien afin d'y instaurer un État islamiste.