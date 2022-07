RDC: des intellectuels appellent le Dr Mukwege à être candidat à la présidentielle

Un groupe d’intellectuels congolais, principalement composé de professeurs d’universités, a appelé le célèbre gynécologue Denis Mukwege, colauréat du prix Nobel de la paix 2018, à se présenter à l’élection présidentielle prévue fin 2023 en République démocratique du Congo (RDC).

« Levez-vous pour prendre la tête de ce peuple meurtri. Présentez-vous à l’élection présidentielle de 2023 que vous emporterez haut la main, parce que notre peuple qui vous appelle est celui qui vous élira », a indiqué ce collectif dans une déclaration publiée à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance de la RDC, le 30 juin dernier.

« Ce peuple se tient prêt comme un seul homme à vous emboîter le pas sur le chemin de la restauration de notre chère patrie rongée par le manque de vision et de leadership, le tribalisme, le clientélisme, la tentation séparatiste menaçant la nation jusque dans ses fondements, laminée et écumée par les agressions extérieures », ajoutent les neuf signataires, qui se disent « engagés » et « dévoués » à la cause de la RDC.

« L’heure est très grave », arguent-Ils. « La patrie congolaise est à la dérive comme un navire sans capitaine en pleine mer agitée. Il est des circonstances dans l’histoire d’un peuple où le salut d’une grande majorité dépend de la détermination et de la ténacité d’une infime minorité, voire d’un seul individu. Car dans ce cas, la force spirituelle compense la faiblesse du nombre et des moyens », ajoutent ces intellectuels.

Parmi les signataires figurent les professeurs Alphonse Maindo, Jean-Claude Maswana et Bily Bolakonga.

Ils affirment s’appuyer sur le testament politique de Patrice Emery Lumumba – l’éphémère premier Premier ministre congolais après l’indépendance de 1960 et assassiné moins de sept mois plus tard -, qui s’adressait aux jeunes générations à travers sa lettre depuis sa cellule de Thysville (actuellement Mbanza-Ngungu, dans le nord-ouest de la RDC).

Les signataires ont solennellement exhorté le Dr Mukwege à se porter candidat à la prochaine présidentielle.

« Nous avons besoin d’une personne d’envergure internationale, à la carrure d’un chef d’Etat, à la probité morale reconnue, résolue, ayant une vision de grandeur et de dignité pour notre pays et aimant passionnément les Congolais. Car oui, le Congo a beaucoup d’amis à cause de ses immenses ressources, mais le monde tourne le dos à la tragédie que subissent les Congolaises et les Congolais. Aujourd’hui, il est incontestablement établi que vous êtes l’homme qu’il nous faut à la fonction de président de la RDC », indiquent-ils encore.

