La police congolaise a annoncé jeudi avoir interpellé des jeunes « porteurs de machettes » qui voulaient s’en prendre aux rwandophones présents à Kinshasa sous prétexte de complicité avec les rebelles du M23 (Mouvement du 23 Mars) soutenus, selon Kinshasa, par le Rwanda. « Il s’agit des individus qui avaient tenté de troubler l’ordre public et de stigmatiser d’autres personnes vivant à Kinshasa. La police les a interpellés afin que la justice s’occupe de leur cas », a déclaré le chef de la police de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, à l’AFP.

Samedi dernier, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux avait créé l’émoi. On y voyait des jeunes « procéder à des contrôles de véhicules dans le but d’attenter (à la vie) des paisibles personnes aux faciès nilotiques », a indiqué le porte-parole de la police de Kinshasa, le major Alpha Landu, à la presse.

Ces jeunes gens, « sans titres ni qualité, porteurs de machettes, étaient habillés en tenues ressemblant à celles des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) », a expliqué l’officier.

Parmi les sept personnes présentées, il y a également un homme connu comme harangueur des foules du parti présidentiel Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), interpellé pour « incitation à la haine tribale », a indiqué le major Landu. Dans une autre vidéo, on le voit citant les noms et adresses des personnes ciblées.

Il y a une semaine, les autorités ont annoncé leur décision de combattre « la chasse » aux rwandophones (personnes parlant le kinyarwanda, langue nationale du Rwanda) durant les manifestations organisées depuis plusieurs semaines contre le Rwanda et le M23.

Rébellion à dominante tutsi vaincue en 2013 par les FARDC avec l’aide des Casques bleus de l’ONU dans l’est de la RDC, le M23 a repris les armes fin 2021, en reprochant aux autorités congolaises de n’avoir pas respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ses combattants.

Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir ces rebelles, ce que Kigali dément.

Les relations entre la RDC et le Rwanda sont tendues depuis l’arrivée massive dans l’est de la RDC de Hutu rwandais accusés d’avoir massacré des Tutsi lors du génocide rwandais de 1994.

