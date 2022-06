Tensions RDC-Rwanda: les dirigeants d’Afrique de l’Est au chevet lundi de l’est de la RDC

Les dirigeants des sept pays de la Communauté d’Afrique de l’Est se réuniront lundi à Nairobi pour discuter de la situation sécuritaire dans la région très troublée de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué dimanche la présidence kényane. Ce sommet régional intervient alors que les tensions ont redoublé ces dernières semaines entre la RDC et le Rwanda avec la résurgence de la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23), accusée d’avoir tué en janvier au moins 26 militaires congolais dans une attaque.

Depuis, Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion à prédominance tutsi, ce que Kigali dément. Le M23 avait été vaincu en 2013 mais a repris les armes fin 2021.

Signe supplémentaire des vives tensions actuelles, un soldat congolais a été tué et deux policiers rwandais et des civils blessés vendredi dans un échange de tirs à Goma (est) à un poste-frontière entre la RDC et le Rwanda.

Les habitants de l’est de la RDC « ont longtemps souffert et continuent de payer un prix très élevé en vies humaines et destructions de biens », a indiqué la présidence kényane dans un communiqué.

Le président kényan Uhuru Kenyatta avait appelé mercredi au déploiement d’une force régionale dans l’est de la RDC afin d’y rétablir la paix. « La Force régionale de l’Afrique de l’Est doit être déployée immédiatement dans les provinces d’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu afin de stabiliser la région et de rétablir la paix », avait-il précisé.

Des chefs militaires régionaux des sept pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) se retrouvent dimanche afin de mettre au point les préparatifs pour le déploiement de cette force régionale.

En fin de semaine, le gouvernement congolais a refusé que le Rwanda participe à cette force régionale sur son sol. Le Rwanda est membre de l’EAC et la RDC a rejoint l’organisation en 2022.

« La sécurité continue à se détériorer dans l’Est, fondamentalement parce que le Rwanda essaie d’occuper notre pays, riche en or, coltan et cobalt, pour son propre profit. C’est une guerre économique pour le contrôle des ressources, menée par des gangs terroristes du Rwanda », estimait alors le président congolais.

Félix Tshisekedi a aussi appelé la communauté internationale, « en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni », à « condamner cette invasion » et à faire pression sur le président rwandais Paul Kagame pour qu’il « rappelle ses troupes qui ont envahi l’est du Congo ».

Les relations entre la RDC et le Rwanda sont tendues depuis l’arrivée massive il y a près de 30 ans dans l’est de la RDC de Hutu rwandais accusés d’avoir massacré des Tutsi lors du génocide rwandais de 1994.

Fondée en 2000, l’EAC a notamment pour but de faciliter le commerce transfrontalier en supprimant les droits de douane entre ses États membres. Elle a établi un marché commun en 2010.

Que pensez-vous de cet article?