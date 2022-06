RDC : Tensions entre UDPS et UNAFEC à Kasumbalesa

Deux journées d’affrontements entre les jeunes des deux partis sur la frontière avec la Zambie.

Tout serait parti, mercredi 15 juin, d’un insigne en forme d’aigle sur le chapeau d’un jeune Unafec. L’homme a été pris à partie par les jeunes de l’UDPS et roué de coups.

Inacceptable pour les jeunes de l’UAFEC qui ont réagi. Des affrontements souvent violents, de nombreux blessés légers et les sièges des deux partis saccagés.

Le maire de la ville, André Kapampa est parvenu à faire revenir un semblant de calme et mis en garde tous ceux qui mettront à mal les efforts de paix consentis par les autorités provinciales et nationales. « Nous avons connu deux jours de perturbation et d’affrontements entre les jeunes de l’UDPS et de l’UNAFEC à Kasumbalesa. Des dégâts sont enregistrés de part et d’autre. Nous invitons les uns et les autres au calme et à la paix, chacun doit vaquer à ses occupations. Nous mettons en garde les semeurs de troubles », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué.

Le calme est revenu mais plusieurs membres de l’UDPS ont promis de ne pas en rester là. Ils ne peuvent accepter, disent-ils, l’outrage fait au président Tshisekedi dont une statue a été renversé et un poster géant incendié. La tension est donc toujours de mise sur la frontière avec la Zambie dans le Haut-Katanga entre les membres de ces deux partis.

