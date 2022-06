L’ONG somalienne Elman Peace lauréate du KBF Prix Afrique de la Fondation Roi Baudouin

La Fondation Roi Baudouin (FRB) a remis jeudi après-midi le KBF Prix Afrique 2020-21 à l’organisation somalienne Elman Peace pour ses efforts en matière de lutte contre la violence et la promotion de la justice sociale en Somalie. La cérémonie s’est déroulée en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde ainsi que d’anciens lauréats du Prix au Palais royal de Bruxelles, a constaté l’agence Belga sur place. En remettant ce prix doté de 200.000 euros, la Fondation a tenu à mettre en avant le bilan « remarquable » de l’organisation en faveur de l’autonomie et du développement du leadership des femmes et des jeunes.

« En s’efforçant de construire la paix en Somalie, marquée par de longues guerres civiles, Elman Peace a développé de puissants outils qui constituent autant d’exemples pour nous tous. Fartuun Adan et sa fille Ilwad Elman ont démontré qu’en travaillant avec les individus et les communautés locales, il est possible de construire un avenir meilleur », a expliqué Yasmine Kherbache, la vice-présidente de la FRB, en remettant le prix à l’ONG somalienne.

Ilwad Elman, la directrice des programmes de l’organisation basée à Mogadiscio et fille de son fondateur assassiné en 1996, a tenu à souligner l’importance de la reconnaissance de la FRB pour l’équipe d’Elman Peace face à l’ampleur des défis auxquels la Somalie est aujourd’hui confrontée.

« La paix signifie bien plus que l’absence de guerre », dit-elle. « Il s’agit de créer une communauté, un environnement dans lequel les gens peuvent réaliser leur véritable potentiel et avoir la possibilité de donner le meilleur d’eux-mêmes. Parvenir à une paix sincère et durable requiert d’être en paix avec soi-même et je pense que c’est à portée de main, aujourd’hui plus que jamais, en Somalie. »

Parmi les différentes initiatives mises sur pied par l’organisation qui emploie plus de 200 personnes dans la capitale Mogadiscio et dans ses huit antennes régionales, on peut citer le programme « Drop the Gun, Pick up the Pen » qui vise à détourner les enfants et les adolescents des groupes armés en leur offrant une éducation.

« Certains jeunes qui participent à nos programmes n’avaient jamais eu un stylo en main avant de venir chez nous, et maintenant, ils vont à l’université. Cela montre que si vous faites un effort, les gens peuvent changer – ils ont juste besoin qu’on leur en donne l’opportunité », note ainsi Fartuun Adan, la veuve du fondateur de l’organisation.

Elman Peace a également développé les programmes « Sister Somalia » qui vient en aide aux victimes de viol dans le pays ou encore le programme « She Will » qui fournit des ressources pour l’éducation des adolescentes. L’organisation a par ailleurs l’intention d’utiliser une partie du soutien financier associé au KBF Prix Afrique pour continuer à développer ses programmes d’aide aux militants de la paix.

Décerné tous les deux ans, le KBF Prix Afrique entend récompenser des contributions remarquables au développement en Afrique, initiées et gérées par des Africains. Parmi les lauréats des éditions précédentes, on peut citer le docteur Denis Mukwege distingué pour son travail à l’hôpital de Panzi, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) où ont déjà été soignées des dizaines de milliers de victimes de violences sexuelles et que les souverains ont visité lors de leur récent voyage en terre congolaise.

