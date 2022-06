Visite royale en RDC: Philippe et Mathilde accueillis avec les honneurs à Kinshasa

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis mardi après-midi avec tous les honneurs possibles à leur arrivée à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo (RDC). Un bataillon de soldats congolais, la fanfare militaire et bien sûr le président Félix Tshisekedi et son épouse attendaient l’avion belge. Le couple royal a quitté mardi matin Bruxelles pour une visite d’État de cinq jours en RDC. Il est accompagné par le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir et le secrétaire d’Etat à la Politique scientifique Thomas Dermine.

Après un vol de huit heures, le Roi et la Reine ont été accueillis par Félix Tshisekedi, président arrivé au pouvoir il y a quatre ans et qui a contribué au dégel des relations entre la Belgique et son ancienne colonie. Une longue haie d'honneur de personnalités politiques et religieuses les a conduit à une troupe de danse traditionnelle. Des milliers d'habitants de la capitale se sont rassemblés au bord de la route pour accueillir le couple royal. Les rues sont également richement décorées de photos des souverains. Mardi soir, un banquet officiel réunira les délégations belge et congolaise. Le discours attendu du roi Philippe aura lieu demain/mercredi. On s'attend à ce qu'il réitère l'expression de « regret » écrite dans la lettre envoyée en 2020 à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance du pays. Il pourrait aussi y avoir de vraies excuses concernant la période coloniale.