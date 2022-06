Les parlements belges et congolais signent un protocole de coopération

La présidente de la Chambre des représentants, Eliane Tillieux, et son homologue du Sénat congolais, Bahati Lukwebo, ont signé jeudi un protocole de coopération entre les parlements des deux pays. Cette signature fait suite à une visite de députés belges à Kinshasa en novembre. Le protocole vise à amplifier les relations bilatérales entre les deux assemblées et renforcer la capacité juridique et législative du Parlement congolais.

Cette coopération pourra revêtir différentes formes, notamment l'organisation de visites de travail et de stages de parlementaires et de fonctionnaires, l'échange d'expériences et d'informations, la création d'un fonds de documentation parlementaire. Le protocole a été négocié par le ministre d'État et ancien président de la Chambre, André Flahaut, ainsi que par le président du groupe belge de l'Union Interparlementaire (UIP), Samuel Cogolati, et Nahima Lanjri, membre de la section bilatérale Belgique-RDC de l'UIP. Cette signature intervient à quelques jours de la visite du couple royal en République démocratique du Congo accompagné par le Premier ministre, la ministre de la Coopération et le secrétaire d'État à la politique scientifique. Une autre mission parlementaire pourrait se dérouler cette année en RDC ainsi qu'au Rwanda et au Burundi. La commission qui se penche sur le passé colonial de la Belgique a le projet de se rendre dans les anciens territoires sous mandat belge à la fin août-début septembre.