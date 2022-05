Namibie: l’Allemagne remet des objets anciens dérobés pendant la colonisation

L’Allemagne a remis lundi à la Namibie une vingtaine d’objets anciens dérobés pendant la colonisation, sous la forme de prêt au Musée national de Windhoek, ont constaté des journalistes de l’AFP. « Tous les objets ont été collectés pendant l’ère coloniale allemande auprès de différentes communautés namibiennes », vraisemblablement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, a déclaré la présidente de l’association des musées de Namibie, Hilma Kautondokwa, lors d’une cérémonie officielle dans la capitale namibienne.

La collection de 23 pièces, qui seront étudiées par des chercheurs locaux, comprend notamment un récipient orné de trois têtes, une poupée portant une robe traditionnelle, des bijoux ainsi que des lances.

Les objets ont été choisis par des experts en Namibie pour leur importance historique, culturelle et esthétique. Ils sont exposés au musée et visibles par le public.

« Ces objets resteront en Namibie », a assuré Hermann Parzinger, le président de la Fondation du patrimoine culturel prussien, qui chapeaute les musées berlinois, en répondant aux critiques déplorant qu’il s’agit d’un prêt et non d’une restitution en bonne et due forme.

Des centaines d’objets anciens provenant du pays d’Afrique australe sont encore dans les collections allemandes. Le Musée ethnologique de Berlin discute depuis trois ans de leur sort avec la Namibie, dans le cadre de l’engagement pris par l’Allemagne d’améliorer ses relations avec son ancienne colonie.

Moins vaste que ceux de la France et de la Grande-Bretagne, l’empire colonial allemand englobait des parts de plusieurs pays africains dont la Namibie, le Cameroun et le Togo.

En 2021, Berlin a officiellement reconnu avoir commis un génocide en Namibie. Les colons allemands y ont tué des dizaines de milliers d’indigènes Herero et Nama entre 1904 et 1908. De nombreux historiens considèrent ces massacres comme le premier génocide du XXe siècle.

L’Allemagne a restitué des crânes et d’autres restes humains envoyés à l’époque à Berlin pour des expériences « scientifiques » mais les deux pays n’ont à ce jour pas réussi à s’entendre sur le versement de réparations.

Des recherches sur les 23 objets doivent être menées pour déterminer s’ils ont été dérobés pendant la période du génocide.

