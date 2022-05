RDC: 8 militaires et 3 civils condamnés à mort pour vente d’armes aux miliciens en Ituri

Quatre officiers, quatre autres militaires et trois civils ont été condamnés à mort vendredi par un tribunal militaire du nord-est de la République démocratique du Congo pour avoir vendu des armes à des miliciens. La Cour militaire de l’Ituri « condamne à la peine de mort » un colonel, deux majors et un capitaine ainsi que 4 soldats du rang, pour « association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et pour crime de guerre par meurtre », a déclaré le colonel Kelly Dianga, son président, lors d’une audience publique.

Deux femmes et un homme sont également condamnés à la peine de mort pour les mêmes faits, a ajouté le magistrat militaire, alors qu'une autre femme et un homme ont écopé de dix ans de prison pour leur participation, à des degrés divers, à la commission de ces crimes. Quant aux armes et munitions qui ont été saisies, la Cour a ordonné « leur restitution à l'État congolais », a encore ajouté l'officier, indiquant qu' »un major et un civil ont été acquittés faute de preuves ».