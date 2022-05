Crise humanitaire, terrorisme et coups d’Etat en Afrique: deux sommets de l’UA à Malabo

L’Union africaine (UA) a lancé mercredi les préparatifs de deux sommets extraordinaires consécutifs prévus vendredi et samedi en Guinée équatoriale, le premier sur les crises humanitaires et le second sur le terrorisme et les « changements inconstitutionnels de gouvernement ». Malabo assure qu’une vingtaine de chefs d’Etat sont attendus, au moment ou l’UA estime que quelque 113 millions d’Africains ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence en 2022, que le « terrorisme » jihadiste gagne tout le continent et après deux années marquées par quatre coups d’Etat reconnus comme tels par l’organisation panafricaine qui a suspendu de ses instances le Mali, le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée.

Les préparatifs ont commencé mercredi après-midi dans la capitale équato-guinéenne par la cérémonie d'ouverture d'une session du Conseil exécutif de l'UA et le discours du président de sa Commission, le diplomate tchadien Moussa Faki Mahamat, rapporte un journaliste de l'AFP. « Environ 113 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en Afrique dont 48 millions sont des réfugiés, des demandeurs d'asile et des déplacés internes », a détaillé M. Faki Mahamat. Il s'agit d'un besoin d'aide « urgente » dans quinze pays africains les plus touchés par les crises, précise l'UA dans un communiqué. Le premier « Sommet humanitaire extraordinaire », qui réunira aussi des donateurs pour tenter de mobiliser des fonds, se tiendra vendredi. Selon l'UA, « les besoins humanitaires augmentent rapidement en Afrique », notamment « à cause des chocs climatiques et des conflits (…) qui ont augmenté de manière exponentielle les besoins humanitaires ». Plus de 30 millions de personnes sont des déplacées internes sur le continent, dont plus de 10 millions d'enfants de moins de quinze ans, selon l'UA. En cause: les conflits intercommunautaires dans certaines régions, et l'insécurité alimentaire. Sur un continent qui compte 1,4 milliard d'habitants, environ 282 millions sont sous-alimentés, en augmentation de 49 millions par rapport à 2019, selon l'agence des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Le sommet de samedi intitulé « Terrorisme et changements inconstitutionnels de gouvernement », abordera « Le terrorisme, une gangrène qui infecte progressivement toutes les régions du continent, de la Libye au Mozambique, du Mali à la Somalie, en passant par le Sahel, le bassin du lac Tchad et l'est de la République démocratique du Congo (RDC) », a poursuivi le président de la Commission de l'UA.