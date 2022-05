MWA: un projet bouleversé par la crise sanitaire du Covid-19 : de la joie à la déception

Restrictions sanitaires obligent, le projet de rencontre solidaire entre les élèves de l’institut Jean XXIII de Jemelle et les membres de l’ONG Aprojumap du Rwanda n’a pas pu avoir lieu. L’aventure Move avait pourtant bien commencé. Quelle joie pour notre équipe de profs d’avoir été sélectionnée pour ce beau projet! Nous étions tous motivés et ravis de faire partie de l’aventure avec Entraide et Fraternité pour nous guider dans cette démarche.

Agir et réfléchir ensemble

Une fois le groupe d’élèves sélectionnés, nous nous sommes formés à la citoyenneté mondiale. Les activités proposées par l’ONG et Amandine, notre animatrice, nous ont permis de poser un autre regard sur notre rapport à la consommation, nous ont fait réfléchir aux valeurs que nous souhaitons défendre et à comment agir dans notre quotidien. Le groupe a également appris à se connaître, à vivre ensemble. Les élèves, provenant d’options différentes, ont pu dépasser les préjugés qu’ils pouvaient avoir les uns sur les autres et se sont investis dans plusieurs actions pour récolter des fonds. Ils ont également vécu ensemble des moments privilégiés (repas, weekend…).

Les aléas de la crise sanitaire

L’élan a malheureusement été interrompu par une nouvelle vague de l’épidémie de Covid 19. Dès le mois

de novembre, l’incertitude a grandi quant à la possibilité d’entreprendre le voyage vers le Rwanda durant les congés de détente de février. Aux contraintes vaccinales et organisationnelles (trois tests PCR à réaliser sur les dix jours au Rwanda, nécessaire quarantaine le temps d’en obtenir les résultats, recherche d’une assurance couvrant les frais liés au coronavirus) est finalement venue s’ajouter l’interdiction de voyager à l’étranger formulée par les autorités belges et courant jusqu’au début du congé de détente… c’est-à-dire quatre jours après la date prévue pour le départ. Pour ces différentes raisons et afin de ne pas obliger les élèves et leurs familles à engager des frais sans certitude, l’équipe a pris, fin décembre, la difficile décision d’annuler officiellement le voyage.

Le plan B

La frustration et la déception furent grandes pour tous et nous prîmes évidemment la peine d’en parler

ensemble. En concertation avec Entraide et Fraternité, l’équipe décida, pour ceux qui le souhaitaient, de tout de même réfléchir à un plan B, à une action solidaire qui serait l’aboutissement du chemin effectué

depuis plusieurs mois. La mise en place de ce plan B prit du temps, la vie scolaire étant pour beaucoup

rythmée par d’autres obligations dont les stages d’insertion professionnelle. Le choix se porta finalement sur la rencontre de migrants à la Cantine Famennoise, initiative citoyenne locale (Rochefort) visant à venir en aide aux personnes en transit en leur proposant notamment des repas. C’est ainsi que, le 4 mai, quelques élèves accompagnés des enseignants, ont été à la rencontre de ces jeunes venus d’ailleurs et vivant une tout autre réalité que la nôtre. Cette rencontre fût riche, nous avons pu dialoguer librement sans filtre de leurs situations, parcours de vie, objectifs, visiter leur logement provisoire… et apporter un peu de joie dans leur quotidien complexe. Nous avons également joué au foot avec eux avant de préparer et déguster ensemble un barbecue. Ce fût une belle expérience d’échange humain et culturel sous le soleil de mai.

Les élèves et professeurs de l’Institut Jean XXIII Rochefort-Jemelle

