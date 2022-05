Journal de bord des élèves du Collège Cardinal Mercier dans le projet Move With Africa

Seize jeunes et trois professeurs du collège Cardinal Mercier aux personnalités différentes mais avec un point commun, celui de participer à un projet qui se veut ouvert à l’interculturalité et à la citoyenneté. L’aboutissement : un séjour d’immersion en Ouganda, encadré par Îles de Paix, prévu pour Carnaval 2022.

Départ -6 mois : rencontre

Le premier contact est très important, nous ne savions pas comment allaient être l’ambiance et les personnes que nous allions rencontrer. L’appréhension s’est très vite dissipée, nous nous sommes découvert de nombreux points communs. À travers ce projet, nous avons décidé d’être acteurs de notre vie, d’être des citoyens responsables, conscients des inégalités mondiales, ces différences qui font que l’Homme est unique. Nous voulions transmettre des valeurs de solidarité, de générosité et de bienveillance aux témoins de cette expérience.

Départ -5 mois : communication

Unicité, tel était le mot-clé de cette formation. Nous faisions dorénavant partie d’une équipe, d’un tout réuni autour d’un même but : réaliser ce projet et le vivre à fond. Les animatrices d’Îles de Paix nous

avaient organisé une formation axée sur la communication et l’écoute de l’Autre. Certaines questions ont été soulevées : comment nous débrouiller face à une autre culture, des traditions que l’on ne connaît pas ? Quelle est la différence entre l’interprétation et le jugement ? Comment communiquer et se comprendre sans parler ?

Départ -4 mois : prise de conscience

Un week-end était prévu par Move with Africa dans le but de rencontrer les différentes écoles participantes. Nous nous sommes rendu compte de l’ampleur du projet mais aussi des inégalités Nord Sud et des difficultés à les appréhender avec un regard nouveau. Ce week-end signait le véritable début de notre aventure.

J-30 au J-10 : formations

Ensuite, se sont succédé différentes formations pour nous préparer à aborder le voyage avec sérénité. Nous avons pu discuter de nos peurs, de nos craintes mais aussi de nos attentes. C’était l’occasion d’aborder des sujets tels que les stéréotypes, l’agriculture durable et familiale, notamment grâce à des reportages vidéo tournés en Ouganda. Nous sommes fin prêts à partir.

J-5 : déception et désillusion

C’est la douche froide. Le voyage est annulé. Malgré nos efforts, la décision est irrévocable. Nous ne partirons pas. Notre mobilisation et notre motivation sans faille ont rendu la déception d’autant plus grande.

Jour J : résilience

Grâce aux formations, nous avons pu rebondir et surmonter cette épreuve. Le groupe est désormais plus

soudé que jamais et de véritables liens se sont tissés entre nous tout au long de ces quelques mois. Nous en sommes ressortis grandis, réunis autour de valeurs essentielles pour nous. Pour terminer le projet sur une belle note, nous avons passé quelques jours à la ferme de Vévy Wéron. Nous avons pris conscience que nous n’avions pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour nous ouvrir aux autres et développer une vision d’un monde plus juste et durable.

Les élèves et professeurs du Collège Cardinal Mercie

