RDC: préparatifs du retour des reliques de Patrice Lumumba, avant le 30 juin

Le gouvernement congolais a entamé les préparatifs en vue du rapatriement – déjà plusieurs fois reporté – à Kinshasa, le mois prochain, des reliques du héros de l’indépendance qu’est le premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, assassiné en janvier 1961 avec deux frères d’armes par des séparatistes du Katanga, avec l’appui de mercenaires de l’ancienne puissance coloniale belge. Selon la presse congolaise, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a informé vendredi le Conseil des ministres des deux visites d’évaluation sur le terrain qu’il a effectuées le jeudi 19 mai, notamment pour examiner les travaux en cours sur le site de l’échangeur de Limete (dans l’est de la capitale), où se trouve déjà une statue de M. Lumumba.

« De haute portée historique et symbolique, le retour des reliques du premier Premier ministre congolais permettra à la nation congolaise de lui rendre hommage à titre posthume et offrir ainsi l’occasion au peuple congolais ainsi qu’à toute l’Afrique de revivre et célébrer la mémoire de leurs indépendances », a souligné M. Lukonde, selon le compte rendu de la réunion fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, qui est également ministre de la Communication et des Médias.

Le mausolée devant accueillir les reliques de M. Lumumba conservées à Bruxelles – en fait une unique dent, conservée au parquet fédéral – doit être livré avant le 30 juin prochain pour permettre de tenir la cérémonie relative à la réception des restes de l’ancien Premier ministre.

A Bruxelles, la date du 20 juin est parfois évoquée, soit après la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde en République démocratique du Congo (RDC), désormais fixée entre le 7 et le 13 juin prochains, après trois reports dus à la pandémie de Covid.

