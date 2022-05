Move with Africa: le bonheur c’est d’être ensemble

Après plus de 9 heures de voyage, les jeunes élèves et les professeurs du Lycée technique et professionnel de Hornu/Colfontaine posent enfin les pieds sur le tarmac brûlant de l’aéroport de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Si pour certains c’était la première fois en avion, nul ne reste de marbre face à ce vent chaud et humide qui les accueille pour ces premiers pas sur la terre africaine.

Des présentations et une rencontre originales et pittoresques.

Après une lente adaptation à cette chaleur éreintante, les élèves et leurs professeurs retrouvent leur énergie, encouragés par l’enthousiasme et le dynamisme de Margot Bertin, la responsable ECMS de chez Défi Belgique Afrique, qui est en charge du groupe depuis janvier 2021. Tout le monde est impatient de commencer les activités et de rencontrer les jeunes correspondants béninois, formés à la rencontre interculturelle également depuis plusieurs mois. Pour commencer en beauté, Jérôme, responsable ECMS du partenaire local de DBA, Aldipe, a prévu une surprise. Assis en cercle sous les manguiers du Centre de Formation Professionnelle d’Abomey (CFPA), les jeunes Belges se concentrent et suivent les conseils de Jérôme pour une petite séance de méditation. “Fermez les yeux et relaxez-vous” répète-t-il. Ce que les jeunes ne savent pas, c’est que leurs correspondants les attendent cachés plus loin dans une classe. En ouvrant les yeux, c’est la surprise ! Les visages rosés par la timidité, les premières salutations commencent et, rapidement, les discussions et les rires se propagent.

Après ce grand moment d’émotion, les élèves sont appelés à se rassembler plus loin pour une grande cérémonie de bienvenue, rythmée par les salutations des différentes personnalités importantes d’Abomey ainsi que par des animations réalisées par leurs correspondants béninois. Évidemment, les jeunes Belges ont aussi préparé des petites présentations pour remercier leurs correspondants de leur accueil. Grimés de lignes noires sous les yeux, c’est sous le “Haka Borain”, une version améliorée du Haka néo-zélandais composée par Maximme, élève du LPHC, que commencent les introductions. Un moment impressionnant, voir intimidant, qui se prolonge par un autre chant, plus traditionnel cette fois, en hommage au Doudou de Mons. Pour clôturer le tout, à l’appui des explications de Maël qui a les mots justes pour expliquer la diversité et la richesse du folklore et de la culture montoise, les élèves proposent d’offrir du crin de Doudou à leurs correspondants pour leur porter bonheur.

À la découverte des autres

Il faudra attendre le lendemain matin pour réellement mettre la main à la pâte. Cette fois-ci, c’est rendez-vous à l’école CFPA de bon matin pour découvrir les différentes formations proposées par l’école dans lesquelles les correspondants ont cours. Entre la coiffure, la mécanique, la cuisine, la couture ou encore la fonderie, les élèves se dispersent dans les différents cours. À travers cette expérience, ils découvrent les multiples facettes de l’enseignement : les outils et le matériel pédagogique, les différences culturelles en termes d’apprentissage. Mais, surtout, ils exécutent, ensemble, une tâche commune au cours de laquelle les échanges sont interminables. “Que signifient ces scarifications sur ta peau ? “C’est quoi ton plat préféré?”, “Chez nous, un circuit électrique on le fait comme ça. Et vous ?”, “Vous pouvez vous marier entre musulmans et catholiques ?”, etc. Et ce sont justement tous ces moments informels qui constituent le fil conducteur du projet Move with Africa : aller vers l’Autre. “La meilleure connaissance de l’homme est celle qui mène les hommes vers les hommes” insistait le maire d’Abomey dans son discours de bienvenue. “Vous habitez peut-être à l’autre bout du monde mais, après une expérience comme celle-ci, vous serez toujours plus proches des Béninois rencontrés ici que de tous les autres Belges qui vivent dans votre pays et que vous ne rencontrerez jamais” poursuivait-il à juste titre. Casser les stéréotypes, rompre avec les idées préconçues, grandir ensemble, s’enrichir les uns des autres, voici l’objectif visé par DBA et Aldipe dans le cadre de ce projet. “Les Occidentaux sont bornés, racistes et réservés dit-on souvent au Bénin. Mais ce séjour passé auprès de mes correspondants belges m’a prouvé le contraire. Avec eux, j’ai découvert le vrai sens de l’humanité, le bien que ça fait de garder son sourire en permanence, de découvrir ce qui se passe à l’autre bout du monde.” témoigne Ericsson, élève au CFPA. “Le bonheur c’est l’entraide, c’est l’écoute, c’est l’ouverture d’esprit, c’est la tolérance, c’est le partage. En fait, le vrai bonheur, c’est les autres…” raconte Melody, élève du LPHC. Et oui, il suffit d’observer les sourires timides de Brandon, futur Gilles officiel de Jemappes, les exclamations d’Ilona, le rire expressif d’Inès ou encore les yeux pétillants de Florentin pour comprendre que le vrai bonheur c’est peut-être tout simplement d’être ensemble. Après plus d’une semaine de vie commune avec leurs correspondants béninois, le départ – avec son lot de tristesse – arrive et les jeunes Belges doivent se résoudre à rentrer. “Ce voyage m’a vraiment ouvert les yeux sur le monde qui nous entoure. On apprend à échanger et communiquer, à s’intéresser à l’autre. On change notre vision de la vie, nos principes et nos valeurs. On réfléchit beaucoup sur soi et sur le monde pour pouvoir améliorer les choses. Je me suis trouvé moi-même et je connais enfin mes objectifs de vie. Si tout cela était à refaire je sauterais sur l’occasion directement!” témoigne Maël, élève au LPHC. Il semble évident que personne n’oubliera cette expérience indélébile qui a créé des liens puissants entre des personnes d’horizons différents. On leur souhaite un bon retour dans la belle ville du Doudou et “chuche mes dints”* si vous croyez que c’est la fin de leur histoire !

* “Tu rêves” en borain.

