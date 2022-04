Move with Africa : co-construction du programme MWA

Mercredi 16 mars, nouvelle réunion à 13h30 dans le local Art-Expression. Cette fois-ci toute l’équipe est là pour une des dernières réunions avant le voyage. Réunion d’autant plus importante car c’est aujourd’hui que nous proposons nos idées pour le programme.

Après avoir commencé par une courte session de questions-réponses, Pierre nous propose d’écrire nos idées sur des post-it et de les mettre dans une des trois colonnes : Animation, Visite culturelle, Activités. De nombreuses idées sont proposées : nous rassemblons celles qui se ressemblent. Certains s’étaient renseignés, d’autres ont fait leur recherche sur le moment. Une fois toutes les idées organisées, nous les proposons à l’ensemble du groupe. Certaines suscitent l’approbation générale (comme celle d’aller à Ganvié : village de pêcheurs sur pilotis que certains avaient remarqué grâce à un reportage diffusé la veille) ; d’autres sont irréalisables (par exemple faire un safari : 3 jours de voiture à l’aller et au retour est trop). Après de nombreux débats et explications voici les idées qui ont été retenues :

Visiter Ouidah et ses nombreux lieux touristiques et historiques tels que son Musée d’Art Moderne (construit dans une ancienne villa et accueillant une des plus grandes collection d’art moderne d’Afrique), la Porte du Non-Retour (et son mémorial du souvenir en mémoire de la traite des noirs) et la route des esclaves.

Visiter le Temple des Pythons et assister à un rituel vaudou.

Aller se baigner à la Bouche du Roi.

Participer à une Journée découverte de Métiers.

Et pleins d’autres activités et animations à faire avec nos correspondants sur place.

En somme, une après-midi d’organisation qui nous fait avancer petit à petit dans notre projet!

