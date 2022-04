Move with Africa: réunion ECMS du mercredi 9 mars 2022

Ce mercredi fut notre dernier jour de réunion. Nous avons fait une expérience, une activité qui consistait à manipuler des attrapes souris qu’on devait disposer par terre. Chaque piège était pour ainsi dire chargé. Par la suite, une personne du groupe, Yoël, a du se bander les yeux et traverser la pièce, pieds nus, guidé par la voix de Juan, tout en évitant les embûches. Le but était d’attraper au sol des petites boulettes bleues disposées à côté de chaque piège, ceci sans se blesser. Après, deux personnes ont expérimenté la même activité. Ceci amena sur la table des points inévitables pour notre séjour au Bénin: la confiance et l’écoute de chacun. Premièrement la confiance car la personne aveugle devait se fier à la voix de son camarde et ainsi lui faire confiance. Deuxièmement l’écoute puisque la personne devait se faire entendre par l’aveugle et cela était possible seulement si le public autour se taisait afin que seulement sa voix puisse retentir.

Pour finir la réunion, nous avons préciser la liste des objets à prendre et le programme des deux semaines au Bénin. Quelle joie de voir que le projet se concrétise! Olivia et Thérèse Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.