Nigeria: des djihadistes revendiquent une attaque meurtrière dans un bar

Des djihadistes affiliés au groupe Etat islamique ont revendiqué une attaque meurtrière à la bombe dans un bar de l’est du Nigeria, en dehors de leur zone traditionnelle d’opérations du nord-est. Mardi, l’explosion d’une bombe dans un bar très fréquenté par des chrétiens dans l’Etat de Taraba a fait trois morts et 19 blessés graves, selon un premier bilan de la police.

Mais le porte-parole de la police de l’État de Taraba, Usman Abdullahi, a déclaré à l’AFP jeudi que trois des blessés étaient décédés, portant le bilan à six morts.

Dans un communiqué publié mercredi soir, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) a affirmé avoir déclenché un engin explosif dans un bar, « tuant et blessant 30 chrétiens ».

Cette attaque, explique le communiqué de l’Iswap, a été menée en représailles à la mort de deux dirigeants du groupe, selon la traduction de l’ONG américaine SITE Intelligence qui recense les attaques djihadistes dans le monde.

L’armée nigériane a récemment annoncé avoir tué plusieurs commandants du groupe djihadiste dans des raids aériens dans la région du lac Tchad.

L’Iswap est une branche dissidente de Boko Haram ayant fait scission en 2016. Affilié à l’EI, l’Iswap est devenu le groupe djihadiste dominant dans le nord-est du Nigeria depuis la mort du chef du rival Boko Haram, Abubakar Shekau, en mai 2021 dans un affrontement avec les combattements de l’Iswap.

Les forces armées du pays le plus peuplé d’Afrique combattent l’insurrection djihadiste dans le nord-est du pays depuis 2009, un conflit qui a fait plus de 40.000 morts et deux millions de déplacés.

