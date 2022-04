Angela Davis vient rencontrer jeunes et citoyens à Bruxelles

J – 7 avant l’arrivée à Bruxelles d’Angela Davis, icône afro-américaine de la lutte féministe et antiraciste. L’ex-Black Panther va rencontrer des jeunes, associations militantes et citoyens actifs en Belgique lundi 25 avril.

La nouvelle de la venue à Bruxelles d’Angela Davis, icône de la lutte antiraciste et féministe aux Etats-Unis, s’est répandue comme une traînée de poudre. En moins de trente minutes, l’événement a été sold out, la billetterie du Théâtre National étant littéralement prise d’assaut par des personnes de tous âges et de tous horizons désireuses d’assister à la soirée de « Conversation » autour de son combat aux Etats-Unis.

En marge de la conférence prévue ce lundi 25 avril à 20h30, avec le grand public, l’idée était de permettre la rencontre de l’icône des droits civiques avec un certain nombre de groupes cibles : des jeunes bien sûr, des artistes, mais aussi des mouvements citoyens, des associations militantes… différents groupes actifs en Belgique inspirés par les combats et les écrits de la militante américaine. Au-delà de son combat, Angela Davis a en effet toujours éclairé les mouvements féministes, syndicaux et antiracistes bien au-delà du territoire américain.

Pour Bruxelles Laïque, co-organisatrice de la rencontre, le but est de « favoriser l’émergence de la liberté d’expression et de pensée ainsi que la projection dans les mobilisations citoyennes présentes et à venir ».

Le mouvement Pac (Présence et Action culturelles), quant à lui, tenait à favoriser la rencontre avec un groupe intergénérationnel de femmes militantes. En marge des débats et discussions, trois artistes (Priscilla Adade, Guillaume Istace et Elsa Poisot) ont ainsi été invités à proposer des œuvres originales en résonance avec la vie et les combats d’Angela Davis. Des œuvres à découvrir au Théâtre et en ligne.

Conférence en streaming et captation

Les groupes et les artistes emmenés par Bruxelles Laïque et le Pac rencontreront Angela Davis lundi 25 avril dans l’après-midi au Théâtre National. En revanche, en raison de la demande pressante et afin de satisfaire un public plus nombreux, la rencontre du lundi soir a été déplacée au Cirque royal et de nouveaux tickets ont été mis en vente mercredi dernier, mais tout aussi rapidement épuisés.

Pour ceux qui n’auraient pas réussi à acheter de tickets, sachez que la conférence sera diffusée en streaming et en direct au NTGent et fera l’objet d’une captation diffusée ultérieurement via les canaux de communication des différents partenaires.

Les échanges seront animés en anglais par Safia Kessas, journaliste, autrice, réalisatrice. La conférence sera traduite simultanément en français, en néerlandais ainsi qu’en langue des signes.

Karin Tshidimba

