Le Mali ne parvient pas à rassurer l’Union européenne

C’est la fin des formations militaires pour l’armée malienne.

L’Union européenne a décidé “d’arrêter” ses missions de formation de l’armée et de la garde nationale au Mali, mais va rester au Sahel et se déployer dans les pays voisins, a annoncé lundi Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.

Les Européens avaient demandé depuis plusieurs semaines des garanties aux autorités maliennes que les troupes locales encadrées par la mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM-Mali) ne soient jamais associées aux activités parallèles menées par les mercenaires du groupe russe Wagner. Bamako n’a jamais offert les garanties nécessaires et les Européens ont donc pris la décision de ne plus former les troupes maliennes mais pas question pour autant d’abandonner complètement le pays.

“On arrête les missions de formation des forces armées et de la garde nationale, mais nous allons poursuivre les formations sur les lois de la guerre, car il faut que les militaires sachent que la guerre a des lois et des règles du jeu”, a dès lors expliqué Josep Borrell à l’issue d’une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l’UE à Luxembourg ce lundi.

Cette annonce n’est que la formalisation d’une situation de fait qui avait déjà vu les commandants des missions de l’UE recevoir l’ordre de cesser certaines formations et entraînements.

La Belgique, qui a assuré en 2016 et 2017 le commandement de la mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM-Mali), “constate une dégradation rapide de la situation dans le pays, en particulier en termes de respect des droits humains ; et ce au fur et à mesure du désengagement forcé de l’UE et de ses États membres”, selon Sophie Wilmès, la cheffe de notre diplomatie qui a plaidé “pour maintenir une présence européenne autant que possible au Mali et un soutien plus conséquent aux mécanismes judiciaires nationaux, au nom de la lutte contre l’impunité”.

Josep Borrell pour sa part a insisté sur la nécessité pour l’UE qui veut continuer à jouer un rôle stabilisateur au Sahel de “se déployer dans les pays voisins”.

