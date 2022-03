Fin de la collaboration entre Médecins du Monde et l’hôpital Panzi en RDC

Le contrat qui liait Médecins du Monde à l’hôpital Panzi en République démocratique du Congo (RDC), depuis avril 2015, prend fin ce 31 mars. L’ONG était en charge de la coordination opérationnelle du service des survivants et survivantes de violences sexuelles depuis avril 2015. C’est l’organisation suédoise PMU qui va prendre la relève, apprend-on jeudi par voie de communiqué. « Médecins du Monde est particulièrement fière d’avoir pu contribuer à la lutte contre les violences (sexuelles) faites aux femmes congolaises, à l’hôpital et la Fondation Panzi aux côtés du Dr Mukwege », indique Médecins du monde tirant un bilan positif de ces 7 dernières années.

« De janvier 2015 à décembre 2021, 10.204 personnes ont été admises au service des survivants et survivantes de violences sexuelles; entre 2017 et 2021, 1.040 grossesses issues du viol ont été prises en charge; et en 2021, 359 survivants et survivantes de violences sexuelles étaient mineurs (32% des patients admis), retrace l’ONG.

Le viol a longtemps été utilisé comme arme de guerre dans la province du Sud-Kivu, en RDC. « Il est aujourd’hui devenu une pratique répandue par des anciens enfants soldats démobilisés sans avoir été réintégrés, des miliciens, des rebelles et des groupes armés », explique l’organisation. « Les victimes sont par conséquent très nombreuses et parfois très jeunes, certaines ayant moins de 10 ans ».

Cette collaboration entre Médecins du Monde et Panzi a permis de renforcer le modèle de Panzi dit « One stop center » pour une prise en charge holistique des patients et des patientes, c’est-à-dire que les victimes de violences sexuelles peuvent désormais trouver dans un même lieu des soins physiques, mais également un accompagnement psycho-social, une réinsertion socio-économique et un soutien juridique.

L’ONG va continuer à se mobiliser auprès de la population congolaise à travers des projets existants et nouveaux, assure-t-elle, alors qu’une page se tourne au Sud-Kivu.

