RDC: l’Asadho s’inquiète des violations des droits fondamentaux par l’ANR

Une ONG congolaise de défense des droits humains, l’Asadho, a accusé lundi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de permettre à l’Agence nationale des renseignements (ANR) de « violer les droits fondamentaux des citoyens congolais impunément », en citant notamment le cas de l’ancien conseiller présidentiel à la sécurité, François Beya, détenu depuis le 5 février dernier. L’Association africaine de Défense des Droits de l’Homme se dit, dans un communiqué reçu à Bruxelles, « très préoccupée par le silence du président Tshisekedi face à la multiplication des cas de violation des droits fondamentaux dont l’Agence nationale de Renseignements se rend coupable tant à Kinshasa qu’en provinces ».

En 2019, l’Asadho avait salué les mesures courageuses prises par M. Tshisekedi, après son accession à la présidence, pour humaniser les missions de l’ANR et mettre fin à l’arbitraire instauré par certains de ses animateurs.

« Trois ans après la prise desdites mesures, les mauvaises pratiques décriées sous l’administration du président Joseph Kabila sont revenues. Il s’agit notamment des cas de torture, arrestation pour des faits civils, enlèvements et non accès des personnes arrêtées aux membres de leur famille et aux avocats », souligne le président national de l’Asadho, Me Jean-Claude Katende, cité par le communiqué.

L’ONG cite notamment le cas de François Beya Kasonga, conseiller spécial en matière de sécurité du président Tshisekedi, détenu par l’ANR depuis le 5 février et qui « n’a jamais eu accès à un avocat ».

En République démocratique du Congo (RDC), cette arrestation alimente toutes sortes de rumeurs, de la guerre de palais à la diversion, en passant par la tentative de coup d’État. La présidence congolaise a affirmé le 8 février que les enquêteurs avaient des « indices sérieux attestant d’agissements contre la sécurité nationale ».

Que pensez-vous de cet article?