« Nous avons notre Grande muraille de Chine »! s’exclame Victor, un ouvrier sur le chantier: au coeur d’Abidjan, le parc national du Banco se protège contre une urbanisation sauvage qui ne cesse d’empiéter sur les limites du « poumon vert » de la capitale économique ivoirienne.

D’ici trois mois, un mur long de 10 kilomètres devrait ceinturer ce parc qui jouxte les communes les plus populaires de la plus grande métropole du pays.

L’objectif: stopper « l’extension d’Abidjan » qui se fait « sans la moindre préoccupation de la préservation ou de la restauration du patrimoine naturel » avait critiqué fin octobre 2021 le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi.

Forêt classée depuis 1929, le Banco est avec Tijuca à Rio de Janeiro au Brésil, le seul parc constitué de forêt dense primaire situé au coeur d’une grande agglomération.

« En six ans, l’explosion démographique suivie d’un boom des constructions anarchiques ont grignoté le parc du Banco », affirme à l’AFP, l’écologiste ivoirien, Tom Thalmas Lasme.

L’immense réserve de 3.474 hectares, érigée en parc national en 1953, « abrite une trentaine de végétaux en voie de disparition en Afrique de l’Ouest », ajoute t-il.

Les riverains n’hésitent pas à s’infiltrer dans le parc pour abattre des arbres pour les bois de chauffe ou chasser les animaux.

– « Indispensable » –

Longé par une voie express sur sa partie ouest, le parc a aussi été victime de « plusieurs incendies causés par les mégots de cigarettes jetés maladroitement par des automobilistes », rappelle aussi Roger Manet, un riverain de 58 ans.

Alors l’Office ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) qui gère la faune et la flore protégées du pays a entrepris la construction de ce mur, dont les travaux sont financés par le Japon et le gouvernement ivoirien.

« Pour éviter que ce poumon vert d’Abidjan ne disparaisse à cause de la déforestation et pour renforcer son assise foncière, nous avons érigé une clôture en béton » explique Adama Tondossama, directeur général de l’OIPR.

« La forêt du Banco absorbe le gaz carbonique et rejette l’oxygène indispensable aux six millions d’Abidjanais », ajoute t-il.

Cette réserve naturelle permet également « la régulation du régime de pluviométrie et joue un rôle important dans la recharge de la nappe phréatique approvisionnant la ville d’Abidjan en eau potable » affirme le lieutenant-colonel Fousséni Coulibaly, responsable du parc du Banco.

La barrière doit également permettre de sécuriser la forêt, présentée parfois comme « un refuge pour évadés », en raison de sa proximité avec la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca), la plus grande prison du pays.

De quoi faire du Banco « une destination pour les touristes », insiste le patron de l’OIPR qui rappelle que la forêt dispose de 80 km de pistes cyclables.

« C’est la première fois qu’on visite une forêt aussi proche d’une grande ville. C’est intéressant de pouvoir couper un peu de la ville un peu bruyante pour venir en forêt et profiter de la nature », se réjouit – Laurent Pigagnon, un touriste venant de l’île Maurice, en promenade dominicale dans la forêt.

« On doit tout faire pour préserver cette forêt. Sans elle, on aurait beaucoup de malades à Abidjan », abonde Issiaka Kamaté, un autre promeneur.

L’entretien de cette grande forêt urbaine coûte 200 millions de francs CFA par an (305.000 euros), selon l’OIPR qui espère davantage de « subventions du gouvernement pour le préserver pour les générations futures ».

La Côte d’Ivoire dispose de 14 parcs et réserves qui s’étendent sur deux millions d’hectares, représentatifs des différents écosystèmes du pays, selon l’OIPR.

Le pays n’a plus que trois millions d’hectares de forêts, contre 16 millions dans les années 1960, en raison de la déforestation massive engendrée par le cacao dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial.

Chaque année, 300.000 hectares disparaissent, selon les chiffres officiels.

