Justine Kasa-Vubu appelle à la mobilisation pour stopper les violences dans l’est du Congo

Justine M’Poyo Kasa-Vubu, fille du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasa-Vubu, a appelé, mercredi à Bruxelles, la Communauté internationale à se mobiliser pour mettre fin aux violences dans l’est du pays. Lors d’une conférence de presse, elle a notamment dit être favorable à la création d’un tribunal pénal international chargé de juger les exactions commises par des groupes armés. La femme politique, présidente du parti d’opposition congolais « Mouvement des Démocrates », a rappelé les exactions perpétrées dans les provinces d’Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu par des groupes armés, venus, notamment, du Rwanda et d’Ouganda. Un conflit qui, selon elle, aurait fait près de 10 millions de victimes et 4 millions de réfugiés depuis son déclenchement dans les années 90. Des chiffres qui font l’objet de débats. Il y a plus de dix ans, l’International Rescue Committee (IRC) avait estimé à 5,4 millions le nombre de morts en RDC entre 1997 et 2008. Ce bilan avait été remis en cause, notamment par des chercheurs de l’Université Simon-Fraser à Vancouver.

Par ailleurs, Justine Kasa-Vubu a affiché son soutien à la proposition du docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix en 2018, de créer un tribunal pénal international chargé de juger les crimes commis dans l’est du pays. « Pourquoi la communauté internationale ne répond-elle pas à ses sollicitations? », s’est-elle interrogée. « Nous sommes pourtant agressés par des ennemis bien identifiés. » La candidate à l’élection présidentielle congolaise de 2006 a, en outre, critiqué une « géopolitique du deux poids deux mesures ». Que pensez-vous de cet article? +11 -2