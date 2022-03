Coronavirus: la Guinée équatoriale met fin à 13 mois de couvre-feu

La Guinée équatoriale, petit pays d’Afrique centrale, a levé mardi un couvre-feu imposé il y a 13 mois pour enrayer la propagation du Covid-19 et augmenté le nombre de vols internationaux autorisés, mais maintenu certaines mesures restrictives dont le port du masque. Comme d’autres pays de l’Afrique équatoriale, cet État, dirigé depuis près de 43 ans d’une main de fer par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a été relativement épargné par la pandémie par comparaison à d’autres en Afrique et surtout sur d’autres continents, avec, à ce jour, seulement 15.898 cas positifs et 183 décès officiellement annoncés en deux ans, sur une population de près de 1,5 million d’habitants.

Le couvre-feu imposé en février 2021, en vigueur de 19h00 à 6h00, « est levé sur l’ensemble du territoire national et les vols internationaux des compagnies aériennes (…) sont portés à quatre vols par semaine et par compagnie », selon un décret publié mardi sur le site internet officiel du gouvernement. « Depuis fin janvier, le taux d’infection met en évidence une diminution significative (…) avec aujourd’hui un taux de positivité de 0,2% », lit-on dans le décret. Le gouvernement autorise donc la réouverture le soir des discothèques, casinos, bars, parcs, restaurants, piscines, plages et autres établissements publics, mais en maintenant une jauge maximale de fréquentation de 50% et en y maintenant l’obligation de produire la preuve d’un cycle vaccinal complet pour les plus de 18 ans. L’utilisation de masques reste obligatoire dans les lieux clos et la production d’un test PCR ou antigénique négatif demeure de rigueur concomitamment avec la preuve d’un cycle vaccinal complet pour embarquer dans un avion. La Guinée équatoriale avait suspendu tous les vols internationaux le 6 décembre 2021 pour tenter d’empêcher l’entrée du variant Omicron, puis avait autorisé deux vols internationaux hebdomadaires maximum par compagnie à partir du 2 janvier 2022. Malabo avait également rendu obligatoire le 17 septembre 2021 le vaccin pour tous les fonctionnaires et toute personne souhaitant entrer dans une administration pour y effectuer des démarches, mesures qui demeurent en vigueur. À ce jour, 42% de la population cible a reçu une première dose de vaccin et 32,4% deux doses, selon le gouvernement. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.