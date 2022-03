RDC: libération d’un des négociateurs otages d’un groupe armé en Ituri

Un des huit membres d’une délégation congolaise otages depuis plus d’un mois en Ituri (nord-est de la République démocratique du Congo) d’un groupe armé avec lequel ils étaient venus négocier a été libéré lundi, a-t-on appris de sources concordantes. Le professeur Jean-Baptiste Dhechuvi, parmi les accompagnateurs de trois ex-chefs de guerre et deux colonels, a été libéré après 35 jours de captivité « principalement pour raison de santé », a annoncé le porte-parole de la « Task force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l’Ituri », Pitchout Mbodina Iribi, dans un communiqué.

« Nous venons de montrer notre bonne volonté » en le libérant, indique de son côté sur Twitter un des chefs du groupe armé Codeco (Coopérative pour le développement du Congo), Basa Zupta Gerson. Il ajoute que cette libération est intervenue après un « premier geste fait par le gouvernement » qui, dit-il, a « libéré quelques uns parmi les nôtres et des civils innocents assimilés aux éléments Codeco ». La délégation, qui comprend notamment les anciens chefs de guerre Thomas Lubanga et Germain Katanga – jadis condamnés par la Cour pénale internationale (CPI, de La Haye) – et Floribert Ndjabu, avait été missionnée par le président Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu et la démobilisation des miliciens en Ituri, province en proie à des violences considérées par les Nations unies comme des crimes contre l’humanité. Alors que les négociateurs étaient en pourparlers avec les miliciens Codeco, ces derniers les ont pris en otages, en reprochant à l’armée d’avoir bombardé la zone durant la réunion. Les miliciens ont depuis fait connaître leurs revendications pour les libérer, à savoir la libération des prisonniers Codeco et des membres de la communauté Lendu « arrêtés arbitrairement », la cessation des opérations militaires, la levée de l’état de siège… La Task force assure à la Codeco dans son communiqué que « l’Etat a reçu ses revendications » et appelle le groupe armé à « libérer tous les otages ». La milice Codeco est une organisation mystico-militaire qui prétend défendre les membres de la communauté Lendu. D’après l’ONU et les autorités congolaises, ses miliciens sont à l’origine de la plupart des violences actuelles en Ituri. L’Ituri et la province voisine du Nord-Kivu sont placées depuis mai sous état de siège, sans que cela ait permis jusque-là de mettre fin aux exactions des groupes armés. Que pensez-vous de cet article? +2 0