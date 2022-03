RDC: l’armée belge loue des bâtiments à Kindu pour loger ses instructeurs

La fondation de l’ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo Mapon et l’armée belge ont signé un contrat pour le logement d’instructeurs belges à Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema (est de la République démocratique du Congo), a rapporté un média congolais. Ces instructeurs belges seront déployés durant « environ deux ans » à Kindu – où la Belgique a assuré durant près de dix ans la formation de plusieurs unités des Forces armées de la RDC (FARDC) – « afin d’assurer une formation d’élite à l’intention des commandos congolais », a précisé samedi le site d’information Newscd.net, photos à l’appui.

Les militaires belges seront hébergés dans la résidence Karibu et l’hôpital Lumbumumbu de Kindu, deux propriétés appartenant à la Fondation Mapon, du nom de l’ex-chef du gouvernement et ancien ministre des Finances sous l’ex-président Joseph Kabila Kabange et actuel sénateur – mais accusé de détournement de fonds publics.

Mapon a rappelé « les liens fraternels » qui existent entre la RDCet la Belgique, a ajouté ce média, sans préciser la date exacte de la signature de ce bail.

La Belgique et la RDC ont convenu voici deux ans de renouer leur coopération militaire entre les deux pays, brutalement interrompue en 2017 par le régime de l’ancien président Joseph Kabila Kabange.

Selon son plan d’opérations pour l’année 2022, la Défense belge assurera avec 25 personnes le « recyclage » des instructeurs de la 31e brigade de réaction rapide, une unité d’élite des Forces armées de la RDC (FARDC) formée entre 2008 et 2017 par des militaires belges, et dépêchera deux officiers à l’École de Commandant et d’Etat-Major (ECEM) située à Kinshasa.

« Au printemps », un détachement du régiment d’opérations spéciales (le SOR, pour Special Operation Regiment, qui chapeaute les unités para-commandos) doit se rendre à Kindu « à la demande du gouvernement de RDC » pour instruire, au départ du camp de Lwama les soldats congolais de la 31e brigade, selon le principe « Train the Trainers » (TTT).

La 31e brigade des Unités de réaction rapide (URR), une unité d’élite des FARDC, a été engagée au combat, notamment dans la province du Nord-Kivu, face à plusieurs rébellions, parfois au prix de pertes importantes. Elle est composée de trois bataillons commandos, d’un état-major de brigade et d’une compagnie de génie de combat, tous formés par des instructeurs belges.

D’autres Belges ont participé aux projets de construction de logements pour les familles des militaires congolais à Kindu et dans le camp proche de Lokandu, sous l’appellation respective de « Famiki » et « Familo », avec une aide financière de la Coopération au développement.

