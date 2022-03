Eté 2022, Ryanair va proposer un nombre record de 2 millions de sièges vers le Maroc en Belgique

La compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) ont conclu jeudi un partenariat stratégique « record » pour la saison estivale 2022, rapporte jeudi l’ONMT. Plus de 2 millions de sièges seront proposés par Ryanair pour la destination soit 54% de plus qu’en 2019, période pré-Covid. La compagnie va opérer 37 routes vers le Maroc cet été depuis 45 pays européens dont Charleroi et Brussels Airport vers 10 destinations touristiques. De nouvelles liaisons ont été créées entre l’Europe et le Maroc.

Depuis Brussels Airport, Ryanair relie Marrakech et depuis Charleroi, la compagnie irlandaise relie les villes marocaines d »Agadir, Essaouira,Fes, Marrakech, Nador, Oujda, Rabat, Tanger et Tétouan.