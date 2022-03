Le Burkinabè Francis Kéré, architecte durable, premier Africain à recevoir le prix Pritzker

Pionnier des constructions durables au service des populations, comme l’école de son village natal au Burkina Faso, l’architecte Diébédo Francis Kéré a reçu mardi le prix Pritzker, devenant le premier Africain à recevoir la plus haute distinction de la profession.

« Grâce à son engagement pour la justice sociale et à l’utilisation intelligente de matériaux locaux pour s’adapter et répondre au climat naturel, il travaille dans des pays marginalisés, où les contraintes et les difficultés sont nombreuses et où l’architecture et les infrastructures sont absentes », ont expliqué les organisateurs du prix Pritzker dans un communiqué au moment d’attribuer le prix 2022.

C’est la première fois qu’un architecte d’un pays africain reçoit la distinction qui a déjà couronné les plus grands noms de cet art, comme Frank Gehry, Tadao Ando, Renzo Piano, Zaha Hadid ou Jean Nouvel.

Créateur de bâtiments publics

Francis Kéré est notamment connu pour son implication dans des projets au fort potentiel d’usage public, comme des écoles et des centres de santé, et nombre de ses ouvrages sont situés sur le continent africain, notamment au Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo, Kenya et Mozambique.

Mais l’architecte de 57 ans, qui dispose également de la nationalité allemande – pays où il a fait une partie de ses études -, est depuis longtemps reconnu au niveau international et s’est aussi vu commander des pavillons et installations en Europe et aux Etats-Unis. En 2004, il avait déjà reçu le prix Aga Khan d’architecture.

« Il construit des institutions scolaires contemporaines, des établissements de santé, des logements professionnels, des bâtiments civiques et des espaces publics, souvent dans des pays où les ressources sont fragiles et où la fraternité est vitale », a précisé le prix Pritzker, remis par la fondation Hyatt.

« Tout le monde mérite la qualité, le confort »

Parmi ses réalisations phares, figure l’école primaire de Gando, le village burkinabè où il est né et où il a mené d’autres projets. Dans son pays natal, l’architecte est d’ailleurs surnommé « l’homme de Gando ».

Pour les organisateurs du prix Pritzker, cette école « jette les bases de son idéologie: bâtir une source avec et pour une communauté afin de répondre à un besoin essentiel et corriger les inégalités sociales ». L’école est conçue pour résister à la chaleur et à des ressources limitées et son succès a conduit à son extension, à la construction de logements pour les enseignants et à une nouvelle bibliothèque. Avec toujours la même ligne directrice, des bâtiments sobres aux tons chauds, sable ou ocre, qui s’insèrent dans le paysage et où la lumière est cruciale.

« J’espère changer le paradigme, pousser les gens à rêver et à prendre des risques. Ce n’est pas parce que vous êtes riche que vous devez gaspiller du matériel. Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on ne doit pas essayer de créer de la qualité », précise Francis Kéré, dans le communiqué du prix Pritzker.

« Tout le monde mérite la qualité, tout le monde mérite le luxe et tout le monde mérite le confort. Nous sommes liés les uns aux autres et les préoccupations en matière de climat, de démocratie et de pénurie nous concernent tous », ajoute celui qui passe son temps à moitié entre Berlin et son Burkina Faso natal.

Parmi d’autres de ses réalisations, figure la rénovation du parc National du Mali à Bamako.

L’année dernière, le prix Pritzker avait été décerné aux Français Jean-Philippe Vassal et à Anne Lacaton, apôtres d’une architecture dédiée au bien-être du plus grand nombre, combinant espaces généreux avec budgets modestes et techniques écologiques.

Le prochain défi de Francis Kéré au Burkina Faso sera la réalisation du mémorial Thomas Sankara. Il est également en charge de la future création de l’Assemblée nationale au Bénin, un bâtiment inspiré de l’arbre à palabres. (D’après AFP)

