Le Maroc ouvre sa 1ère liaison aérienne directe avec Israël

Un Boeing de Royal Air Maroc (RAM) a décollé dimanche de la capitale économique Casablanca pour Tel-Aviv, première liaison commerciale directe au départ du Maroc vers Israël quinze mois après la normalisation des relations entre les deux pays. Avec trois mois de retard en raison de la crise sanitaire, l’appareil de la compagnie nationale marocaine s’est envolé dimanche à 10h00, heure de Bruxelles, de l’aéroport Mohammed-V de Casablanca, a précisé une source aéroportuaire.

« La compagnie lancera quatre vols hebdomadaires sur cette nouvelle route aérienne, ce qui signifiera plus de touristes et de nouvelles relations pour un plus grand rapprochement », s’est félicité dimanche le Bureau de liaison d’Israël au Maroc dans un tweet.

Israël et le Maroc ont rétabli leurs relations en décembre 2020 dans le cadre des « Accords d’Abraham », processus de normalisation des relations entre l’Etat hébreu et plusieurs pays arabes, soutenu par l’ex-administration Trump.

Prévu le 12 décembre dernier mais reporté pour cause de Covid, ce vol direct reliant Casablanca à Tel-Aviv marque une nouvelle étape de la normalisation bilatérale qui se développe à un rythme soutenu.

« Une délégation d’opérateurs économiques et de personnalités du monde de la culture » est à bord de l’avion assurant le vol inaugural, a indiqué Royal Air Maroc dimanche dans un communiqué.

Fin juillet, des compagnies israéliennes avaient lancé des dessertes entre Tel-Aviv et Marrakech, suspendues après la fermeture des frontières fin novembre.

Le Maroc escompte une manne touristique de 200.000 visiteurs israéliens annuellement (50.000 en 2021), avec ces vols directs entre les deux pays.

La communauté juive du Maroc est la plus importante d’Afrique du Nord et les 700.000 Israéliens d’ascendance marocaine ont souvent gardé des liens forts avec leur pays d’origine.

