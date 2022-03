RDC : Madame Kabila dans les startings bloks

Olive Lembe, l’épouse de l’ancien chef de l’État, lorgne-t-elle la présidence ?

« Décidément, elle prend de plus en plus la lumière”, s’amuse, volontiers persifleur, un ancien opposant au clan Kabila, devenu ministre dans l’actuel gouvernement congolais.

“Il faut être attentif aux gesticulations de la Kabilie, prévient un autre éternel opposant à l’ancien chef de l’État. Il faut s’attendre à ce que cette famille mette en avant une carte généralement acceptable dans la perspective de la prochaine présidentielle. Olive Lembe-Kabila coche pas mal de cases pour l’ancienne majorité. Premièrement, c’est la femme de l’autorité morale incontestée du PPRD et de sa plateforme politique le FCC. Ensuite, elle a une image assez positive dans la population. Elle est simple, va facilement vers les gens et n’a jamais été impliquée dans des affaires trop louches. Enfin, même dans les rangs des autres opposants, elle est plutôt acceptable, compatible, si je puis dire”, poursuit notre opposant qui siège à l’Assemblée nationale.

Visite catholique

L’ancienne Première dame a marqué les esprits en apparaissant le 7 février dernier au côté du cardinal Ambongo dans la ferme familiale de Kingakati, non loin de Kinshasa.

Une visite largement mise en scène sur les réseaux sociaux congolais. On y entend le cardinal féliciter la dame et son mari pour le travail accompli. Une rencontre que certains jugeaient impensables en se remémorant les vives tensions qui étaient de mise entre l’institution catholique et le pouvoir d’un Joseph Kabila dont la fin prolongée du dernier mandat avait notamment débouché sur la répression mortelle de certaines manifestations de catholiques et même, sacrilège suprême et inconcevable, sur des scènes lors desquelles des militaires ont ouvert le feu sur des catholiques en plein cœur d’une église de Kinshasa le 31 décembre 2018.

Le temps n’efface pas tout mais la manière dont le pouvoir de Félix Tshisekedi s’est joué des catholiques et des protestants pour imposer son candidat à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a laissé des traces. Le divorce est net, les plaies béantes. Cette visite du cardinal Ambongo avait une vraie saveur pour les kabilistes et un goût bien amer pour le nouveau cercle du pouvoir.

Accord de partage du pouvoir

Ce 8 mars, comme elle en a pris l’habitude ces dernières années, Olive Kabila s’est offert une nouvelle sortie médiatisée au stade de Kalemie, dans la province du Tanganyika. Dans ce stade baptisé Joseph Kabila, l’ex-Première dame a reçu une ovation de plus de 20 000 personnes. Le tout largement diffusé sur les réseaux sociaux une fois de plus. Mais cette fois, elle est flanquée de la sœur jumelle de son mari, Jaynet Kabila, journée de la femme oblige. Une manière aussi de souligner que la dame dispose du soutien du premier cercle familial.

“Le retour sur les réseaux de l’accord secret sur le partage du pouvoir signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila le 8 janvier 2019, doit aussi être lu avec le prisme de cette mise en avant de Mme Kabila, nous confirme un kabiliste de la première heure. Ce qui est publié n’est pas le texte complet. On ne découvre que 3 articles de l’accord ; or il y en a une vingtaine et certains témoins qui sont repris sur le document originel n’apparaissent pas. Mais on y voit que les Kabila disposent d’une immunité et que Félix Tshisekedi s’est engagé à soutenir la candidature représentant la famille du FCC lors de la présidentielle de 2023. Autant d’éléments qui servent la cause d’une éventuelle candidature de Mme Kabila”, poursuit-il.

Ballon d’essai ou vrai début de campagne ? La montée en puissance d’Olive Lembe Kabila doit être suivie avec attention dans les prochaines semaines.

