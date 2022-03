Est de la RDC : 20 morts dans une attaque des rebelles ADF, selon des experts et ONG

Vingt civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans un village de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ont indiqué des experts et des organisations locales lundi. « Au moins 20 civils ont été tués au village Kikura » dans le territoire de Beni (province du Nord-Kivu) dans la nuit de dimanche à lundi, « les ADF sont soupçonnées », a écrit sur Twitter le Baromètre sécuritaire de Kivu (KST, en sigle anglais). Parmi les morts figurent « deux femmes et une fille d’environ neuf ans », a indiqué de son côté David Moaze, avocat et coordonnateur de l’ONG Action pour la défense de droits de l’homme (Addho).

