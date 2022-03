Tour du Rwanda: le local Mugisha décroche la 8e et dernière étape, le général pour Tesfatsion

Le Rwandais Moise Mugisha (Pro Touch) a enlevé la 8e et dernière étape du 14e Tour du Rwanda cycliste (2.1), disputée dimanche sur la distance de 75,3 kilomètres avec départ et arrivée à Kigali. Le classement général est revenu à l’Érythréen Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli), déjà vainqueur du Tour du Rwanda en 2020. Sous le regard du président local Paul Kagame, Mugisha s’est imposé devant les Français de TotalEnergies Sandy Dujardin et Alexandre Geniez, qui n’ont visiblement pas cherché à disputer la victoire à la coqueluche des fans amassés à l’arrivée. Geniez avait déjà enlevé la première et la cinquième étape, Dujardin la deuxième.

Le Belge Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) a terminé 4e du jour. Leader du général depuis l’issue de la 6e étape, Natnael Tesfatsion a une nouvelle fois inscrit son nom au palmarès de l’épreuve africaine, devançant l’Ukrainien Anatoliy Budyak (Terengganu Polygon Cycling Team) et l’Irlandais Jesse Ewart (Bike Aid). Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.