RDC : Le voyage du roi de Belgique reporté…

La décision était devenue inévitable.

La guerre en Ukraine et la mobilisation nécessaire de l’Union européenne rendaient évidemment impossible ce déplacement du couple royal belge en RDC.

Voyage maudit s’il en est. Depuis le 30 juin 2020, c’est la troisième fois que ce voyage doit être reporté. Les deux premières tentatives ont avorté à cause du Covid-19.

Ce report sine die va durablement contrarier ce projet de voyage. Plus le temps passe, plus on se rapproche de l’échéance électorale, plus ce voyage devient improbable car il pourrait être regardé comme un soutien au président Tshisekedi qui cherche à se faire réélire.

Autre gros souci, la session parlementaire qui débute en mars pourrait, selon plusieurs interlocuteurs politiques, voir la majorité de l’Union sacrée constituée autour du président Tshisekedi tenté de faire modifier la Constitution à la demande du président. On se souviendra qu’en janvier 2015, la plateforme politique de joseph Kabila avait tenté le même exercice. La mobilisation de la rue l’avait contraint à reculer. Mais les affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre avaient fait de nombreuses victimes.

Cette séquence désastreuse a pesé lourdement sur la fin de règne de Joseph Kabila.

Les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets…

#RDC_BELGIQUE_VisiteRoyale 28.02.2022/ #Kinshasa

En raison de la crise en Ukraine, S.E.M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la RDC et S.M. le Roi Philippe de Belgique, ont décidé de reporter à une date ultérieure la visite en RD Congo du couple royal belge. pic.twitter.com/mKR0RpFRFl — Présidence RDC 🇨🇩 (@Presidence_RDC) February 28, 2022

