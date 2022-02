Kinshasa et Ankara signent sept accords de coopération

Sept accords de coopération bilatérale ont été conclus entre la République démocratique du Congo et la Turquie dans les domaines sécuritaire et économique au terme d’une brève visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en RDC, a-t-on appris lundi de sources officielles. « Nous avons mutuellement réaffirmé notre volonté de développer la coopération bilatérale » et au total, « sept accords ont été signés entre la Turquie et la République démocratique du Congo », a indiqué le président Erdogan sur Twitter.

Un accord-cadre militaire, un protocole relatif aux aides financières et un accord de coopération sur l'industrie de la défense ont notamment éét conclus, a-t-on indiqué de source congolaise. Les autres protocoles d'accords portent sur la construction du Centre des Finances de Kinshasa, sur l'infrastructure et le transport fluvial sur le fleuve Congo et ses affluents et enfin sur la construction de 1.083 km d'autoroute et d'une ligne de chemin de fer. Lundi, le ministre congolais de l'Urbanisme et un responsable turc ont procédé au lancement des travaux du « Centre des finances de Kinshasa » qui abritera le ministère des Finances et ses différents services, dans une concession située non loin de l'école turque, dans la commune des affaires de Gombe (nord). Dimanche, à l'issue d'un tête-à-tête avec M. Erdogan, le président Félix Tshisekedi s'était réjoui de la signature de ces accords « qui symbolisent la volonté de raffermir nos relations ». Dans le domaine sécuritaire, « nous avons sollicité le soutien de la Turquie pour lutter contre « les milices et groupes terroristes dans l'est de notre pays » en proie aux violences meurtrières depuis près de 25 ans, avait déclaré le président de la RDC. Accompagné à l'aéroport de Ndjili par le président Tshisekedi, le président Erdogan a quitté la RDC en fin de matinée. Le dirigeant turc devrait se rendre au Sénégal et en Guinée-Bissau pour la suite de sa tournée africaine.