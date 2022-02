Le grand cabaret du Move With Africa

Le samedi 29 janvier 2022 avec toute la team de Move With Africa (MWA), nous avons organisé un cabaret. Il se constituait de quatre parties: la présentation du projet MWA, le cabaret, une vente aux enchères d’œuvres d’art et un tirage au sort de lots de tombola.

Présentation du projet MWA

Tout d’abord, nous avons présenté notre projet: Move With Africa est un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale et Solidaire initié par la libre Belgique qui a attribué 8 ONG à chaque école y participant. Il sert à mieux comprendre le monde dans lequel on vit et à donner des pistes à ce que l’on peut faire à notre échelle pour changer certains déséquilibres. C’est un échange interculturel et une expérience intensive. Les objectifs sont les suivants: former et sensibiliser les élèves aux enjeux du développement, rencontrer des jeunes du bout du monde, découvrir la réalité sur le terrain, favoriser la mobilité internationale pour tous et déconstruire les stéréotypes et les préjugés. Notre voyage est constitué de trois grandes parties; l’avant, le pendant et l’après. Avant de partir nous prenons part à des formations à la citoyenneté internationale et solidaire qui aident à souder le groupe tout autant qu’à élaborer le programme. Pendant le voyage, nous prendrons part à des animations et nous ferons des visites culturelles. Et bien entendu pour cela, il nous faut des moyens financiers alors nous organisons de temps en temps des récoltes de fonds (comme la tombola ou la vente aux enchères et le cabaret lui-même). Après ce projet, nous partagerons notre expérience, nous serons des citoyens plus responsables et conscients des enjeux mondiaux et pourrons mieux nous engager.