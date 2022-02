La RDC allège les mesures de lutte contre le Covid-19

Le gouvernement congolais a décidé lundi de lever le couvre-feu décrété en République démocratique du Congo en décembre 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus et n’impose plus de test Covid-19 aux voyageurs « complétement vaccinés », a-t-on appris mardi de source officielle. Au regard de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le pays, il a été décidé la « levée immédiate du couvre-feu sur toute l’étendue du pays sauf pour les provinces sous état de siège » à savoir le Nord-Kivu et l’Ituri, a déclaré le ministre des Médias Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais.

Le gouvernement a décidé aussi « la suppression de test covid-19 à l’entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné » ainsi que pour tout voyageur des vols domestiques, a-t-il ajouté dans le compte-rendu d’une réunion tenue autour du président congolais Félix Tshisekedi. « La levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie » dans le pays, a insisté M. Muyaya qui a averti que le risque de connaitre une cinquième vague de covid-19 est réel au regard de « la saisonnalité » observée ces deux dernières années. Il a rappelé que le port obligatoire et correct de masque est de « stricte application » dans les lieux de travail, les écoles, les universités, les lieux de culte et de commerce, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les hôpitaux, dans le transport en commun, les restaurants, les établissements d’hébergement ainsi que les édifices publics. Pour le chef des experts chargés de la lutte contre le Covid-19 en RDC, le Dr Jean-Jacques Muyembe, « la 4ème vague causée par le variant omicron est derrière nous », justifiant ces mesures d’allègement. Cependant, il s’est observé que « l’épidémie survient en RDC entre les mois d’avril et juillet », a-t-il averti. Le 18 décembre, le président Tshisekedi avait décrété un couvre-feu sur tout le territoire national de 21H00 à 05H00. En RDC, pays d’environ 90 millions d’habitants, seules « 224.958 personnes se sont complètement vaccinées ». Malgré ce faible taux de couverture vaccinale, la RDC semble plutôt épargnée par le Covid-19, qui a officiellement tué 1.355 personnes sur les 85.839 cas diagnostiqués. Dimanche, le pays a enregistré cinq nouveaux cas de Covid-19. Que pensez-vous de cet article? +5 0