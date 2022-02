Cameroun: 32 morts en deux mois dans une résurgence du choléra

Trente-deux personnes sont mortes du choléra en deux mois entre fin octobre et début janvier au Cameroun, qui fait face à une « résurgence » de l’épidémie, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Manaouda Malachie. Cette maladie diarrhéique aiguë, dont on peut mourir en quelques heures en l’absence de traitement, réapparaît périodiquement dans ce vaste pays d’Afrique centrale peuplé de plus de 25 millions d’habitants.

« Au 1er janvier 2022, la situation épidémiologique fait état de 1.102 cas notifiés et 32 décès », écrit le Dr Malachie dans un communiqué. Selon lui, les premiers cas de cette « résurgence » de l'épidémie avaient été détectés les 27 et 30 octobre 2021 dans la région du Sud-ouest et dans celle du Centre. La maladie s'est, depuis, propagée dans trois autres régions. « Face à cette résurgence des cas de choléra (…), pour nous prémunir (…) et surtout pour éviter sa propagation, nous devons respecter les règles d'hygiène élémentaires car le choléra est une maladie de la saleté, une maladie du péri-fécal », à expliqué sur la chaîne de la télévision publique CRTV le Dr Linda Esso, sous-directrice de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé. La précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts au Cameroun entre janvier et août 2020. Début 2021, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estimait qu'il y a avait chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra et 21.000 à 143.000 décès dus à cette maladie dans le monde. « Des vaccins anticholériques sûrs, administrés par voie orale, doivent être utilisés conjointement à l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement pour limiter les flambées de choléra et favoriser la prévention dans les zones connues pour être à haut risque », selon l'organisation onusienne.