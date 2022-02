RDC: libération du député arrêté à Goma sous état de siège

Le député arrêté mardi dans le Nord-Kivu, province de l’est de la République démocratique du Congo sous état de siège, pour incitation à la désobéissance et outrage à l’armée, a été libéré mercredi, a-t-on appris auprès d’un de ses avocats. « Il a quitté sa cellule et a recouvré la liberté » en début d’après-midi, a précisé à l’AFP Me Elie Katumwa. Selon lui, aucune condition n’a été posée par la justice militaire, « il est donc libre de ses mouvements ».

Josué Mufula, député de Goma (chef-lieu du Nord-Kivu) et proche de l’ex-président Joseph Kabila, avait été interpellé alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour Kinshasa. « J’ai été débarqué de mon vol, je ne sais pas pourquoi (…) C’est la terreur militaire qui règne », avait protesté le député dans un message audio envoyé aux journalistes. En fin de journée, il avait été présenté en procédure de flagrance devant la cour militaire du Nord-Kivu. Il lui a notamment été reproché d’avoir répercuté des tracts circulant dans Goma « sur lesquels on pouvait notamment lire +Bye bye, état de siège+ » et, par ailleurs, d’avoir insulté des agents des forces de l’ordre. Mais la défense ayant contesté la compétence de la cour, cette dernière a suspendu les débats et prévu de se prononcer vendredi sur sa capacité à juger un député national. Dimanche, un député provincial avait été arrêté à Goma dans les mêmes circonstances. Un autre élu du Nord-Kivu avait été interpellé en octobre dernier en territoire de Lubero, dans le nord de la province. Le Nord-Kivu et la province voisine de l’Ituri sont depuis mai dernier sous état siège, une mesure exceptionnelle censée mettre fin aux violences des groupes armés. L’administration civile a été remplacée par l’armée et la police mais, à ce jour, cette mesure n’est pas parvenue à ramener la paix. Que pensez-vous de cet article? +1 -1