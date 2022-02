Un pétrolier explose et coule au large du Nigeria

Un pétrolier pouvant transporter jusqu’à deux millions de barils de pétrole a explosé au large des côtes du Nigeria, en Afrique de l’Ouest. Le « Trinity Spirit », d’une capacité de traitement de 22.000 barils de pétrole brut par jour, a pris feu et coulé tôt mercredi matin dans l’Etat du Delta, au sud du pays, a annoncé jeudi la société d’exploitation Shebah Exploration and Production Company Limited (Sepcol). Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident, a déclaré le directeur général de Shebah, Ikemefuna Okafor. Le navire transportait un équipage de dix personnes mais aucun décès n’a encore été signalé, a déclaré M. Okafor.

Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole du continent, l'énergie fossile étant la principale source de revenus du pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants. Le delta du Niger est régulièrement le théâtre de pollutions pétrolières à grande échelle, en partie dues à des accidents et à la négligence, mais aussi au sabotage d'opposants à l'industrie pétrolière.