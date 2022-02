Congo: l’entreprise Malta Forrest a fêté ses 100 ans

L’Entreprise Générale Malta Forrest (EGMF) a célébré mercredi ses 100 ans. Il s’agit de la plus ancienne entreprise privée de la République démocratique du Congo. Cette entreprise est détenue depuis sa création par la famille Forrest et emploie directement plus de 2.000 personnes, indique jeudi la société dans un communiqué. Cette société est active dans la construction, les routes et travaux publics notamment.

L’Entreprise Générale Malta Forrest est présente sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo et possède des sièges dans les quatre villes principales du pays: Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kalemie. « Nous pouvons être fiers de la longue liste de réalisations et d’efforts au cours des 100 dernières années. A l’aube d’un siècle nouveau, nous sommes enthousiastes et confiants dans l’avenir, prêts à relever avec optimisme les nouveaux défis qui attendent la République démocratique du Congo », a souligné Malta David Forrest, CEO du groupe Forrest. Que pensez-vous de cet article? +3 -1